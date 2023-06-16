УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Невероятная загадка на внимательность: не все смогут найти 4 котов среди тигров

Алёна Воронина
16 июня 2023, 07:05
145
Котики спрятались среди большого количества тигров. Придется быть максимально внимательными, если вы хотите их отыскать. Эта задача под силу не для всех.
Головоломка
Нужно найти 4 котов среди тигров всего за 8 секунд/ Brightside

Ежедневное решение головоломок помогает держать мозг в тонусе. Утром перед работой, на обеденном перерыве или вечером после тяжелого рабочего дня можно уделить хотя бы несколько минут на выполнение таких задач, и уже через некоторое время вы заметите, как улучшится ваша смекалка и внимательность к деталям. Следующая загадка предлагает найти четырех котов среди тигров.

Стоит будет собрать в кучу всю свою внимательность, ведь котики хорошо спрятались, пишет Brightside.

На разгадывание загадки дается ограниченное количество времени – всего 8 секунд. Готовы ли вы бросить себе вызов? Если это так, вам нужно будет держать таймер или секундомер рядом с вами, чтобы проверить, уложились ли вы в нужное время.

видео дня

На картинке мы видим большое количество тигров. Несколько тигров-модников даже надели большие черные шляпы в форме цилиндров. Но на картинке на самом деле присутствуют не только такие большие дикие "коты", но и маленькие домашние.

Среди диких животных притаились четыре домашних кота. Найти их будет довольно непросто, ведь котики выбрали для себя хорошие тайники. Лишь самые внимательные смогут их заметить, еще и за такой короткий промежуток времени.

Если вам не удается очень быстро найти котов на рисунке, не стоит расстраиваться, просто выделите себе на эту задачу больше времени.

Головоломка
Нужно найти 4 котов среди тигров всего за 8 секунд/ Brightside

Если вам не удается найти котиков, даем небольшую подсказку – все четверо спрятались за головами тигров, и видны лишь их мордочки.

Внизу мы оставим правильный ответ.

Головоломка
Котики спрятались за головами тигров/ Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти звезду среди котов за 7 секунд. На рисунке со многими котами не так уж просто заметить одну важную деталь. Поэтому справиться с задачей смогут не все.

Также ранее мы рассказывали о сложной летней загадке, в которой нужно найти пчелу за 5 секунд. Пчелка спряталась среди цветов и других животных. Заметить ее смогут лишь самые внимательные.

Вас также может заинтересовать:

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Испания передаст Украине 20 БТР, 4 Leopard и военный госпиталь

Испания передаст Украине 20 БТР, 4 Leopard и военный госпиталь

07:22 Украина
"Не будет выхода": регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги – Фесенко

"Не будет выхода": регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги – Фесенко

04:40 Мир
Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войну

Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войну

23:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:22

Испания передаст Украине 20 БТР, 4 Leopard и военный госпиталь

07:05

Невероятная загадка на внимательность: не все смогут найти 4 котов среди тигров

06:59

Лепсам хочется поучаствовать в геноцидемнение

06:42

Под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дронаВидео

06:30

Как сказать на украинском "взгрустнулось": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:30

Как получить хороший урожай сладкого перца: простые советы для каждого дачника

04:40

"Не будет выхода": регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги – ФесенкоВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июняВидео

03:40

Какие вещи делают стройнее фигуру: как сбросить пару килограмм с помощью одеждыВидео

Реклама
03:15

Звезда сериала "Слуга народа" пожалела "хороших русских" в Швеции

02:50

Пригожин начал разрушать классические правила существования путинского режима - ФесенкоВидео

02:20

Хуже, чем после Фукусимы: Кошарная рассказала о последствиях аварии на ЗАЭС

01:35

Эксперт предупредила о новом плане шантажа Киева оккупантами в плане ЗАЭС

00:15

Эксперт рассказала о фукусимском сценарии в случае аварии на ЗАЭСВидео

00:02

В РФ нашли досиликоновое фото "страшно" красивой "Миссис России"

15 июня, четверг
23:37

Россияне опозорились диким фейком об "уничтожении" HIMARSВидео

23:29

"Упс, еще беременна": жена Чмерковского поделилась сильно пузатым фото

23:06

Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войнуВидео

23:05

"Эктор, ты ушел из жизни": в сети попрощались с известным шеф-поваром

22:43

Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - ГуменюкВидео

Реклама
22:38

Никто не может сдержать смех: женщина выбрала очень странное имя для будущего ребенка

21:58

Танки не выдержат: Путин боится снарядов с ураном, которые уже имеет УкраинаВидео

21:50

"Последний бой": на 1+1 Украина состоится премьера документального проекта ТСН

21:24

Стаховский пригрозил обидчикам невесты "Да Винчи": "Помойка – это самое простое"

21:23

Плюс 10 грн за литр: цены на бензин в Украине резко взлетятВидео

21:19

Украинские беженцы в Польше могут получить помощь: кому выплатят 6 тысяч гривен

20:59

Покинет бункер: в Кремле подтвердили поездку Путина в Турцию

20:30

Взрывная оптическая иллюзия: только гений может найти 10 скрытых лиц на дереве

20:18

"Пристрасний" или "страсний": Авраменко рассказал, как правильно говоритьВидео

20:00

Наталья Могилевская удивила фото своего лица без макияжа вблизи

19:58

В Генштабе объяснили, почему ракетные атаки РФ не прекращаютсяВидео

19:56

Денис Казанский. Лукашенко проговорился и спалил бункерногоВидеоблоги

19:50

ВСУ продвигаются на километр на каждом направлении наступления - МалярВидео

19:47

Рабочий лайфхак: как сделать так, чтобы лак держался дольше

19:29

В чем разница между предыдущими и этим контрнаступлениеммнение

19:28

В тяжелых боях под Бахмутом погиб известный фотограф и сын диссидентаВидео

19:23

"У украинцев есть немало боевых мощностей": глава Пентагона жестко осадил РФ

19:12

Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУВидео

18:48

Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в водеВидео

18:44

"Будет обострение": астрологи предупредили о максимально тяжелых потерях для УкраиныВидео

Реклама
18:29

В чем разница между книгой и книжкой: Авраменко поразил неожиданным ответомВидео

17:51

"Лицо России": в сети высмеяли танцующую и поющую Волочкову

17:43

Повышения тарифов на электричество: украинцам пересчитают субсидии

17:36

Расстреляли в упор и не давали забрать тела: российская ДРГ убила 6 лесоводов на Сумщине

17:32

В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили датыВидео

17:31

Опять в нищете: в России скончалась популярная актриса советского кино

17:17

"Чувствую себя изгнанником": популярный украинский дизайнер совершил каминг-аутВидео

17:08

Маразм крепчал: Охлобыстин получил орден за "заслуги перед Запорожской областью"

17:00

Россия будет запускать по Украине ракеты Х-35, которые трудно обнаруживать - ИгнатВидео

16:53

Что нужно сделать летом, чтобы стать счастливым: совет всем знакам зодиакаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять