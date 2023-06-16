Невероятная загадка на внимательность: не все смогут найти 4 котов среди тигров

Котики спрятались среди большого количества тигров. Придется быть максимально внимательными, если вы хотите их отыскать. Эта задача под силу не для всех.

https://news.glavred.info/neveroyatnaya-zagadka-na-vnimatelnost-ne-vse-smogut-nayti-4-kotov-sredi-tigrov-10477891.html Ссылка скопирована

Нужно найти 4 котов среди тигров всего за 8 секунд/ Brightside

Ежедневное решение головоломок помогает держать мозг в тонусе. Утром перед работой, на обеденном перерыве или вечером после тяжелого рабочего дня можно уделить хотя бы несколько минут на выполнение таких задач, и уже через некоторое время вы заметите, как улучшится ваша смекалка и внимательность к деталям. Следующая загадка предлагает найти четырех котов среди тигров.

Стоит будет собрать в кучу всю свою внимательность, ведь котики хорошо спрятались, пишет Brightside.

На разгадывание загадки дается ограниченное количество времени – всего 8 секунд. Готовы ли вы бросить себе вызов? Если это так, вам нужно будет держать таймер или секундомер рядом с вами, чтобы проверить, уложились ли вы в нужное время.

видео дня

На картинке мы видим большое количество тигров. Несколько тигров-модников даже надели большие черные шляпы в форме цилиндров. Но на картинке на самом деле присутствуют не только такие большие дикие "коты", но и маленькие домашние.

Среди диких животных притаились четыре домашних кота. Найти их будет довольно непросто, ведь котики выбрали для себя хорошие тайники. Лишь самые внимательные смогут их заметить, еще и за такой короткий промежуток времени.

Если вам не удается очень быстро найти котов на рисунке, не стоит расстраиваться, просто выделите себе на эту задачу больше времени.

Нужно найти 4 котов среди тигров всего за 8 секунд/ Brightside

Если вам не удается найти котиков, даем небольшую подсказку – все четверо спрятались за головами тигров, и видны лишь их мордочки.

Внизу мы оставим правильный ответ.

Котики спрятались за головами тигров/ Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти звезду среди котов за 7 секунд. На рисунке со многими котами не так уж просто заметить одну важную деталь. Поэтому справиться с задачей смогут не все.

Также ранее мы рассказывали о сложной летней загадке, в которой нужно найти пчелу за 5 секунд. Пчелка спряталась среди цветов и других животных. Заметить ее смогут лишь самые внимательные.

Вас также может заинтересовать: