УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреля

11 апреля 2022, 21:38

Судьба будет благосклонна в полнолуние 16 апреля к 5 знакам зодиака.

полнолуние
полнолуние / flickr.com/matt_hecht

Совсем скоро будет полнолуние, которое сильно отразится на пяти знаках зодиака.

Как говорят астрологи, полнолуние 16 апреля отличное время, чтобы избавиться от негатива, забыть о прошлом и строить новые планы на будущее.

Овен, Телец, Стрелец, Козерог, Рыбы - именно этим знакам зодиака улыбнется удача, пишет TNH1.

Гороскоп для Тельца на Полнолуние 16 апреля

Тельцы будут переменчивы и настроение пошатнет здоровье. Полнолуние 16 апреля для данного знака зодиака может принести неимоверную удачу, главно не упустить свой шанс. Судьба будет к вам благосклонна, поэтому они могут и рисковать. В личной жизни Тельцов будет царить взаимопонимание и гармония. Тельцам стоит ждать белой полосы.

Гороскоп для Овнов на Полнолуние 16 апреля

Полнолуние для Овнов станет точкой новых начинаний. Стоит больше уделять внимания семье и смогут исправить свою жизнь к лучшему. Можно спокойно менять работу, которая принесет стабильный доход. Трудности, которые настигли Овнов в последние несколько недель, только закалят вас.

Гороскоп для Стрельца на Полнолуние 16 апреля

Не меньше повезет и Стрельцам. Вас ждут приятные сюрпризы от близких. Также они получат возможность осуществить давнюю мечту, которую не смогли реализовать из-за внезапных событий.

Гороскоп для Рыб на Полнолуние 16 апреля

Кому повезет с деньгами так это Рыбам. Финансовая удача в Полнолуние 16 апреля будет прямо царить вокруг Рыб. Также данный знак зодиака будет успешен в любви. Категорически противопоказанно рассказывать о своих планах незнакомым людям, чтобы не разрушить все положительное вокруг себя. Полнолуние может осуществить давнюю мечту Рыб.

Гороскоп для Козерога на Полнолуние 16 апреля

Замыкают список счастливчиков, которым полнолуние 16 апреля 2022 подарит удачу, Козероги – они проведут переоценку ценностей в жизни и поймут, что для них важнее всего. Люди данного знака зодиака могут решиться на смелый шаг, который откладывали на потом, и даже сменить место жительства – удача будет сопутствовать им.

Читайте также:

viber
гороскоп астрологи полнолуние знак Зодиака
Реклама
Популярное
Большой доход или чужие деньги: кому из знаков повезет в деньгах на следующей неделе 11-17 апреляБольшой доход или чужие деньги: кому из знаков повезет в деньгах на следующей неделе 11-17 апреля Гороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможностиГороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможности Удачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинамУдачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинам "Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинку"Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинку Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала УкраинуМама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину
Поддержите Главред

Последние новости

21:52

Проукраинскую ведущую Татьяну Лазареву "убили" русские пропагандисты

21:43

Рашистов постреляли как в тире: ВСУ уничтожили танковую колонну РФВидео

21:38

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляВидео

21:26

"Оптимизма нет": канцлер Австрии высказался о переговорах с ПутинымВидео

20:58

Путин устроил охоту на ведьм: задержан идеолог "русской весны" Сурков – источник

Реклама
20:48

Bloomberg отказался от русскоязычной версии новостейВидео

20:45

Дэвид Бекхэм сделал сыну и его невесте-миллионерше умопомрачительный подарок

20:37

МиГ-29 и мощные САУ: в Словакии заговорили о переброске нового вооружения в УкраинуВидео

20:37

Россия объявила дефолт по внешнему долгу – CNNВидео

20:32

Оккупанты разворотили квартиру украинского чемпиона: появились жуткие кадрыВидео

20:16

Ермак назвал главное условие победы в войне с РоссиейВидео

20:14

Как долго осталось Путину: эксперт рассказал, чего ожидать от предшественников диктатораВидео

20:10

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:58

Груз 200 для Ставрополя: ВСУ уничтожили подполковника РФ - начальника артразведкиВидео

19:58

Война в Украине и подмена понятий по-российски: почему то, что в РФ патриотизм, у нас – "неонацизм"мнение

19:41

Гороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на УкраинуВидео

19:41

РФ рождает "путиных": дипломат объяснил, почему новый лидер не изменит агрессивную РоссиюВидео

19:33

В Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации - ГенштабВидео

19:26

Атака с двух флангов: в ВСУ раскрыли вероятный сценарий нового удара РФВидео

19:18

"Раненых лошадей пристреливают": командир РФ застрелил солдата на глазах у другихВидео

Реклама
18:58

Евросоюз начал работу над новым пакетом санкций с нефтяным эмбарго РФВидео

18:55

У Путина есть два варианта смерти: таролог рассказала, кто "уберет" российского диктатора

18:45

Друзья любовницы Путина просят помочь остановить войну: как Кабаева может повлиять на диктатора

18:35

Жену жестоко изнасиловали орки: под Киевом нашли тело мужчины, пытавшегося защитить семьюВидео

18:25

Вторая армия мира садится в лужу: как хваленое оружие РФ терпит поражение в войне в Украинемнение

18:25

Удача в деньгах и воплощение желаний: знаки, которым повезет в полнолуние 16 апреля

18:23

Дэниел Рэдклифф завершает актерскую деятельность

17:57

Распороли брюхо "Крокодилу": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24Видео

17:55

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:54

В ОП объяснили, кто будет извещать о возможности вернуться домой

17:37

Бункерный Бонапартик снова затевает наступление, но им он себя и погубитмнение

17:31

Орков отправили на концерт Кобзона: в ВСУ показали удачную "охоту" на технику оккупантовВидео

17:21

Прямое вмешательство России: следствие назвало причину Смоленской катастрофыВидео

17:18

"Власти стран мира знали - Россия готовит расстрельные списки": у Зеленского призвали задушить РФ топливным эмбарго

17:05

Белорусский ведущий перешел на украинский язык и рассказал, за что не уважает русскихВидео

17:03

РФ почти закончила подготовку, скоро начнется наступление на Донбассе – Минобороны УкраиныВидео

16:57

Зеленский назвал Путина "нерукопожатым" и обвинил в военных преступленияхВидео

16:50

Россияне-агрессоры готовятся к партизанской войне на территории РФ - украинская разведкаВидео

16:42

В сети показали новые хоромы Пугачевой в ИзраилеВидео

16:34

"Мы не готовы отдавать территории": Зеленский назвал, что будет победой Украины в войне с РФВидео

Реклама
16:15

Восхитительные гренки из лаваша из трех ингредиентов: готовить всего 2 минутыВидео

16:14

Постсоветского пространства больше нет: как Россия сама разрушила мечты о новом СССРмнение

16:00

Теперь будет служить ВСУ: украинские бойцы захватили "российскую гордость" – танк Т-80Видео

15:58

"Бей и беги": в США раскрыли военную тактику "железного" главкома ВСУ Залужного

15:57

Позорно отступая, РФ заминировала все, что можно: Потап показал, как разминируют украинские городаВидео

15:32

Командира БТГ сожгли вместе с начштаба: спецназ ВСУ "покрошил" на Донбассе банду кадыровцевФотоВидео

15:14

Во Львове суд отдал государству арестованную яхту кума Путина Медведчука

15:09

"Он на нашего быканет, тот в ногу шмальнет": оккупант рассказал матери о бунте военных РФ в УкраинеВидео

15:07

Новые костюмы и следующее Евровидение в Калуше: эксклюзивно в Сніданку з 1+1 KALUSH ORCHESTRAВидео

14:55

1,5 месяца в осаде: Арестович объяснил, почему нельзя деблокировать Мариуполь военным путемВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять