Невероятная польза свеклы: 5 причин включить корнеплод в свой рацион

5 причин включить свеклу в свой рацион/ pixabay.com

Свекла - один из излюбленных овощей украинцев. Именно с ней получается очень вкусный и полезный борщ, но мало кто знает, что этот коренепллод владеет массой полезных свойств.

Оказывается, обычный буряк - рекордсмен по концентрации бора и марганца, а также один из лидеров по содержанию железа. Вещества в составе свёклы улучшают обмен веществ, активизируют работу кроветворения, укрепляют иммунитет.

Улучшает давление

Свёкла богата нитратами, которые организм превращает в оксид азота — соединение, которое расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, превращая их в супермагистрали для крови, богатой питательными веществами и кислородом. Это означает лучшее кровообращение и, возможно, более низкое кровяное давление.

Исследование, опубликованное в Nutrients в августе 2019 года, показало, что употребление сока красного корня может улучшить кровяное давление. Но из-за высокого содержания сахара во многих соках медицинские эксперты советуют есть биты лучше, чем пить их.

Риск сердечных заболеваний может снизиться

Свёкла не только потенциально положительно влияет на ваше кровяное давление. Они также богаты растительным алкалоидом под названием бетаин, а также фолиевой кислотой витамина В.

Согласно статье, опубликованной в Journal of Chiropractic Medicine в марте 2013 года, бетаин и фолиевая кислота совместно снижают уровень гомоцистеина в крови — химического вещества, которое организм использует для производства белков.

В высоких уровнях гомоцистеин увеличивает риск повреждения артерий и сердечных заболеваний.

Улучшает выносливость

Когда элитные спортсмены писают в чашку для теста на наркотики, цвет может быть малиновым. Почему? Потому что многие спортсмены едят свеклу — у свеклы есть пигменты, которые окрашивают мочу в розовый цвет.

Исследования, такие как эта статья в Ежегодном обзоре питания за август 2018 года, показали, что нитраты, содержащиеся в свекле, повышают выносливость.

Требуется от трех до пяти свекл (в зависимости от их размера, который широко варьируется), чтобы получить прирост производительности, сказал автор исследования Энди Джонс, доктор философии, профессор прикладной физиологии в спорте и науках о здоровье Эксетерского университета.

Улучшает работу мозга

Оксид азота, который ваше тело вырабатывает из нитратов в свекле, расслабляет и расширяет ваши кровеносные сосуды, что, в свою очередь, увеличивает приток крови к мозгу, что может улучшить его работу. Это особенно важно, когда мы стареем.

Наша способность вырабатывать оксид азота уменьшается по мере того, как мы становимся старше, вместе с энергетическим метаболизмом нашего мозга и активностью нейронов. Так что подбодрите свой мозг свеклой.

В одном небольшом исследовании, опубликованном в The Journals of Gerontology в сентябре 2017 года, 26 пожилых мужчин (средний возраст 65,4 года), которые пили свекольный сок и занимались спортом, имели сети мозга, которые больше напоминали сети молодых людей.

Другими словами, с небольшими упражнениями и свекольным соком мы можем помочь нашему мозгу оставаться гибким и острым с возрастом.

Польза для печени

Ваша печень выполняет тяжелую работу по очистке крови и "детоксикации" организма. Вы можете облегчить его нагрузку ежедневной порцией свеклы.

Исследования, такие как эта статья, опубликованная в Current Research in Nutrition and Food Science в ноябре 2019 года, показывают, что бетаин, аминокислота, содержащаяся в свекле (а также в шпинате и лебеде), оказывает защитное действие на печень у людей с неалкогольной жировой болезнью печени. .

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