Невероятная польза сала: кто должен есть его каждый день, а кому нужно срочно исключить из рациона

Кто должен есть сало каждый день, а кому нужно срочно исключить его из рациона / УНИАН

Свиное сало – это толстый слой подкожного жира, где накапливаются и сохраняются различные биологически активные вещества, жирорастворимые витамины, антиоксиданты.

В одном из самых любимых продуктов украинцев содержатся витамины А, Е, D, F, микроэлементы (селен), жирные кислоты (насыщенные и ненасыщенные).

В чем польза сала

Самой ценной среди кислот, содержащихся в сале, является арахидоновая кислота – полиненасыщенная жирная кислота, обладающая целым спектром полезных действий. Она улучшает работу головного мозга, сердечной мышцы, благотворно воздействует на работу почек и улучшает состав крови, выводя из нее избыточное количество холестерина.

В чем вред сала

Прежде всего, сало - очень калорийный продукт: в 100 граммах содержится около 800 ккал.

Читайте такжеНевероятная польза чернослива: ученые рассказали, как нужно правильно есть сухофруктЧрезмерное употребление этого продукта — прямой путь к ожирению и развитию атеросклероза из-за повышенного содержание холестерина. Его использование рекомендуется резко ограничить тем, кто имеет проблемы с сосудами, сердцем и пищеварением.

Как правильно есть сало

Сало лучше всего употреблять в соленом или маринованном виде. Также, если его пожарить или коптить, то оно не принесет пользы для здоровья.

Читайте такжеКакое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбратьДля людей с нормальным здоровьем допустимая дневная доза холестерина составляет 300 мг, а для тех, кто пережил инфаркт – до 200 мг. То есть употребление 30 г сала в день не только не повысит уровень холестерина, но и наоборот, будет сжигать его, говорит диетолог Наталья Самойленко.

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