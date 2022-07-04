Невероятная польза сала: кто должен есть его каждый день, а кому нужно срочно исключить из рациона

В том, что сало полезный продукт, нет никаких сомнений, но подойдет оно не всем.
Свиное сало – это толстый слой подкожного жира, где накапливаются и сохраняются различные биологически активные вещества, жирорастворимые витамины, антиоксиданты.
В одном из самых любимых продуктов украинцев содержатся витамины А, Е, D, F, микроэлементы (селен), жирные кислоты (насыщенные и ненасыщенные).
В чем польза сала
Самой ценной среди кислот, содержащихся в сале, является арахидоновая кислота – полиненасыщенная жирная кислота, обладающая целым спектром полезных действий. Она улучшает работу головного мозга, сердечной мышцы, благотворно воздействует на работу почек и улучшает состав крови, выводя из нее избыточное количество холестерина.
В чем вред сала
Прежде всего, сало - очень калорийный продукт: в 100 граммах содержится около 800 ккал.
Читайте такжеНевероятная польза чернослива: ученые рассказали, как нужно правильно есть сухофруктЧрезмерное употребление этого продукта — прямой путь к ожирению и развитию атеросклероза из-за повышенного содержание холестерина. Его использование рекомендуется резко ограничить тем, кто имеет проблемы с сосудами, сердцем и пищеварением.
Как правильно есть сало
Сало лучше всего употреблять в соленом или маринованном виде. Также, если его пожарить или коптить, то оно не принесет пользы для здоровья.
Читайте такжеКакое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбратьДля людей с нормальным здоровьем допустимая дневная доза холестерина составляет 300 мг, а для тех, кто пережил инфаркт – до 200 мг. То есть употребление 30 г сала в день не только не повысит уровень холестерина, но и наоборот, будет сжигать его, говорит диетолог Наталья Самойленко.
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