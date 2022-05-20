Невероятная польза помело: неожиданные факты о необычном фрукте / скриншот

Сегодня помело можно встретить на полках каждого супермаркета, хотя не все знают, что он собой представляет. Фрукт относится к семейству цитрусовых, но иногда его считают гибридом дыни и яблока, а также сородичем грейпфрута.

Хотя по факту помело – это самостоятельное растение древнего происхождения, до настоящего времени историю его появления так и не выяснили, пишет officiel.

В чем польза помело

Полезные свойства помело определяются высоким содержанием витаминов – до 85%, среди которых 31% витамина С.Систематическое употребление помело благоприятно влияет на общее состояние организма. Этот фрукт обладает следующими свойствами:

укрепляет скелет и костную систему;

оптимизирует работу сердца и кровообращение;

уменьшает отечность и скопление солей;

снижает давление;

укрепляет иммунитет и повышает жизненный тонус;

благодаря эфирным маслам положительно влияет на настроение;

используется как профилактическое средство против простуды.

Читайте такжеНевероятная польза чернослива: ученые рассказали, как нужно правильно есть сухофруктТакже помело полезен и эффективен при похудении. Он способствует снижению и нормализации веса. Благоприятно влияет на обменные процессы, ускоряя метаболизм и расщепляя жировые отложения.

Оказывая мочегонное действие, помогает избавиться от скопившихся шлаков и токсинов, обеспечивая максимальное усвоение питательных веществ из пищи.

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