Невероятная польза помело: неожиданные факты о необычном фрукте

Многие даже не подозревают о всех полезных свойствах цитрусового.
Сегодня помело можно встретить на полках каждого супермаркета, хотя не все знают, что он собой представляет. Фрукт относится к семейству цитрусовых, но иногда его считают гибридом дыни и яблока, а также сородичем грейпфрута.
Хотя по факту помело – это самостоятельное растение древнего происхождения, до настоящего времени историю его появления так и не выяснили, пишет officiel.
В чем польза помело
Полезные свойства помело определяются высоким содержанием витаминов – до 85%, среди которых 31% витамина С.Систематическое употребление помело благоприятно влияет на общее состояние организма. Этот фрукт обладает следующими свойствами:
- укрепляет скелет и костную систему;
- оптимизирует работу сердца и кровообращение;
- уменьшает отечность и скопление солей;
- снижает давление;
- укрепляет иммунитет и повышает жизненный тонус;
- благодаря эфирным маслам положительно влияет на настроение;
- используется как профилактическое средство против простуды.
Читайте такжеНевероятная польза чернослива: ученые рассказали, как нужно правильно есть сухофруктТакже помело полезен и эффективен при похудении. Он способствует снижению и нормализации веса. Благоприятно влияет на обменные процессы, ускоряя метаболизм и расщепляя жировые отложения.
Оказывая мочегонное действие, помогает избавиться от скопившихся шлаков и токсинов, обеспечивая максимальное усвоение питательных веществ из пищи.
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