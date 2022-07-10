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Невероятная польза огурцов, о которой вы не знали: кому нужно срочно включить в рацион

10 июля 2022, 12:19

Узнайте, кому нужно срочно исключить огурцы из рациона и чем огурцы полезны для женщин.

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Кому противопоказаны свежие огурцы / goodfon.ru, pixabay

Свежие огурцы - богаты всеми полезными минералами, которые необходимы для каждого из нас. Многие считают огурцы слишком водянистыми и ошибочно исключают его из своего рациона.

Польза огурцов невероятна. В овоще содержится магний, калий и фосфор. Также огурцы активно применяют в косметологии.

Сколько можно есть огурцов в день

Как говорят многие эксперты и подчеркивают медики, огурцы можно употреблять в своем рационе каждый день. Для хорошего пищеварения можно съедать до 3 свежих огурцов.

Эксперты по правильному питанию отмечают, что огурцы могут заменить даже одну 20-минутную тренировку.

Какие огурцы нельзя есть

По словам специалистом огурцы противопоказаны людям с заболеванием желудка и проблемами ЖКТ. Малосольные огурцы нельзя употреблять в пищу гипертоникам. Соленые огурцы нельзя есть людям с повышенной кислотностью.

Кому нельзя есть огурцы каждый день:

  • при язве
  • при гастрите.

Польза огурцов для женщин

Мало кто знает, но огурцы несут невероятную пользу для женщин. Они помогают замедлить старение и хорошо влияют на эластичность кожи. Поэтому многие мировые косметологические бренды начали применять огуречный сок в своей продукции.

Огурцы хорошо восстанавливают обмен веществ у женщин.

Чем опасны огурцы

Огурцы несут опасность только тем, у кого существуют проблемы, о которым мы писали выше. Также свежие огурцы могут принести вред, если их есть на ночь. Вы можете почувствовать вздутие живота на утро и опухлость.

А этом материале расскажем вам рецепт удивительной закуски из огурцов и меда, которая покорит ваших близких.

Вкуснейшая закуска из огурцов за 2 минуты - рецепт

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Салат из огурцов рецепт / pixabay

Вам понадобится:

  • Огурцы - 10 шт
  • Мед
  • Оливковое масло

Огурцы хорошо помыть и почистить.

2 столовые ложки меда смешать с 3 чайными ложками оливкового масла.

Огурцы порезать кружками, залить медом и оливковым маслом.

Посолить, хорошо перемешать и украсить зеленью.

Такой огуречный салат хорошо сочетается с мясом и молодой картошкой.

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