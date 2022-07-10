Невероятная польза огурцов, о которой вы не знали: кому нужно срочно включить в рацион

Узнайте, кому нужно срочно исключить огурцы из рациона и чем огурцы полезны для женщин.
Свежие огурцы - богаты всеми полезными минералами, которые необходимы для каждого из нас. Многие считают огурцы слишком водянистыми и ошибочно исключают его из своего рациона.
Польза огурцов невероятна. В овоще содержится магний, калий и фосфор. Также огурцы активно применяют в косметологии.
Сколько можно есть огурцов в день
Как говорят многие эксперты и подчеркивают медики, огурцы можно употреблять в своем рационе каждый день. Для хорошего пищеварения можно съедать до 3 свежих огурцов.
Эксперты по правильному питанию отмечают, что огурцы могут заменить даже одну 20-минутную тренировку.
Какие огурцы нельзя есть
По словам специалистом огурцы противопоказаны людям с заболеванием желудка и проблемами ЖКТ. Малосольные огурцы нельзя употреблять в пищу гипертоникам. Соленые огурцы нельзя есть людям с повышенной кислотностью.
Кому нельзя есть огурцы каждый день:
- при язве
- при гастрите.
Польза огурцов для женщин
Мало кто знает, но огурцы несут невероятную пользу для женщин. Они помогают замедлить старение и хорошо влияют на эластичность кожи. Поэтому многие мировые косметологические бренды начали применять огуречный сок в своей продукции.
Огурцы хорошо восстанавливают обмен веществ у женщин.
Чем опасны огурцы
Огурцы несут опасность только тем, у кого существуют проблемы, о которым мы писали выше. Также свежие огурцы могут принести вред, если их есть на ночь. Вы можете почувствовать вздутие живота на утро и опухлость.
А этом материале расскажем вам рецепт удивительной закуски из огурцов и меда, которая покорит ваших близких.
Вкуснейшая закуска из огурцов за 2 минуты - рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы - 10 шт
- Мед
- Оливковое масло
Огурцы хорошо помыть и почистить.
2 столовые ложки меда смешать с 3 чайными ложками оливкового масла.
Огурцы порезать кружками, залить медом и оливковым маслом.
Посолить, хорошо перемешать и украсить зеленью.
Такой огуречный салат хорошо сочетается с мясом и молодой картошкой.
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