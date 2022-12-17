Невероятная польза квашеной капусты: 4 причины запастись этим чудо-продуктом

У квашеной капусты немало полезных свойств, о которых многие из нас даже не догадывается.

В чем польза и вред квашеной капусты / скриншот YouTube

Квашеная капуста не только вкусна, но и полезная. Когда капусту квасят, свежие овощи дополнительно обогащаются витаминами и новыми ценными веществами, которые в готовом продукте сохраняются еще на протяжении 10 месяцев.

Улучшает пищеварение

В процесс сквашивания участвуют кисломолочные бактерии. Когда они вместе с капустой попадают в кишечник, то нормализуют его работу, улучшая микрофлору. Поэтому регулярное употребление квашеной капусты способствует устранению дисбактериоза. Эти особенно актуально для людей, страдающими запорами.

Еще в такой капусте есть молочная кислота — она эффективно борется с опасными бактериями, среди которых и кишечная палочка. Также диетологи рекомендуют включить этот чудо-продукт в свой рацион, если необходимо снизить уровень холестерина в крови.

Катализатор для похудения

Капуста сама по себе является диетическим продуктом, а в кислом ее виде калорий и вовсе мало, поэтому этот продукт можно и даже нужно употреблять в период похудения. Также избавиться от нескольких лишних кило поможет рассол с квашеной капусты. Диетологи говорят, что он обладает просто чудодейственными свойствами очищения. Поэтому результат можно будет оценить довольно-таки быстро.

Против токсикоза

Рассол из кислой капусты эффективен при токсикозе, помогая будущим мамочкам избавиться от дискомфортного ощущения тошноты.

Клетчатка

Также в квашеной капусте содержится достаточное количество клетчатки, которая предотвращает запоры кишечника, способствует выводу токсинов из организма и помогает усвоению микроэлементов. Другой активный компонент — фитонцид — препятствует размножению гноеродного золотистого стафилококка и ряду других микроорганизмов.

Кому нельзя есть квашеную капусту?

Несмотря на все перечисленные полезные свойства кислой капусты, в некоторых случаях она таки может быть даже вредна, так как в ней высокое содержание органических кислот. Из-за этого квашеную капусту не рекомендуется есть:

людям с проблемами щитовидки и поджелудочной железы;

страдающим гипертонией и почечной недостаточностью;

с камнями в желчном;

при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки.

Вам может быть интересно: