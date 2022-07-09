Невероятная польза баклажанов: кому этот плод категорически нельзя есть

Баклажаны насыщены огромным количеством витамин и микроэлементов, которые способны улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
Баклажаны или, как говорят в народе, "синенькие" - являются очень полезным продуктом, богатым множеством витаминов. Кроме того, это низкокаллорийный овощ, который будет полезен даже тем, кто пристально следит за фигурой.
Однако с баклажанами не все так просто. Они также могут и навредить.
Известно, что всего в 100 г бакалажана есть:
- 25 каллорий,
- 0,2 г жиров (0 г холестерина),
- 2 мг натрия,
- 229 мг калия,
- 6 г углеводов,
- кальций, железо, каротин, фосфор, медь, магний, витамины А, В12, С, В6.
Чем полезны баклажаны
Витамины и микроэлементы, которые содержатся в баклажанах, необходимы для нормальной работы сердца, профилактики атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы организма.
Витамин С благоприятно влияет на нервную систему человека и помогает организму в профилактике простудных заболеваний.
Антоцианы, которые придают кожице баклажана фиолетовый цвет, помогают в улучшении памяти человека, нормализации артериального давления и снижают риск инсульта.
Эти плоды способны улучшить работу сердечной мышцы миокарда, а также снизить повышенный уровень холестерина в крови и в печени. Это возможно благодаря высокому содержанию солей калия и меланогена. Баклажаны выводят из организма избыточною жидкость, нормализуют водно-солевой и липидный обмен. Также этот продукт способен избавить от отеков.
Вред баклажанов
Несмотря на всю пользу баклажанов, этот продукт может и навредить человеку. Так, например, в перезрелых плодах есть ядовитый соланин, который может спровоцировать отравление.
Симптомы отравления:
- колики,
- одышка,
- рвота,
- диарея,
- тошнота,
- судороги,
- спутанность сознания.
Кому категорически нельзя баклажаны
Медики не советуют употреблять баклажаны людям с заболеваниями ЖКТ: язвы, гастриты, расстройства пищеварения. Все из-за того, что в этих плодах много клетчатки и волокон, которые будут затруднять переваривание пищи.
Также стоит удержаться от поедания этого продукта людям с диабетом и тем, кто проходит инсулинотерапию. Это объясняется тем, что баклажаны могут спровоцировать гипогликемию - пониженная концентрация глюкозы в крови.
Также лучше не употреблять баклажаны людям, у которых есть проблемы с почками. Соли и эфиры щавелевой кислоты могут только ухудшить ситуацию.
Читайте такжеЧистит организм, укрепляет сосуды: в чем необычайная польза сливы и коварная опасность
Ранее мы рассказывали о самом вкусном рецепте маринованных баклажанов.
Другие новости:
- Картофельные очистки - суперудобрение для большого урожая: как с пользой применить отходы
- Персик или нектарин: в чем польза фруктов и почему их нельзя есть людям с больным желудком
- Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарство