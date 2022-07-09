Невероятная польза баклажанов: кому этот плод категорически нельзя есть

Баклажаны не только полезны, но и вредны / Открытые источники

Баклажаны или, как говорят в народе, "синенькие" - являются очень полезным продуктом, богатым множеством витаминов. Кроме того, это низкокаллорийный овощ, который будет полезен даже тем, кто пристально следит за фигурой.

Однако с баклажанами не все так просто. Они также могут и навредить.

Известно, что всего в 100 г бакалажана есть:

25 каллорий,

0,2 г жиров (0 г холестерина),

2 мг натрия,

229 мг калия,

6 г углеводов,

кальций, железо, каротин, фосфор, медь, магний, витамины А, В12, С, В6.

Чем полезны баклажаны

Витамины и микроэлементы, которые содержатся в баклажанах, необходимы для нормальной работы сердца, профилактики атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы организма.

Витамин С благоприятно влияет на нервную систему человека и помогает организму в профилактике простудных заболеваний.

Антоцианы, которые придают кожице баклажана фиолетовый цвет, помогают в улучшении памяти человека, нормализации артериального давления и снижают риск инсульта.

Эти плоды способны улучшить работу сердечной мышцы миокарда, а также снизить повышенный уровень холестерина в крови и в печени. Это возможно благодаря высокому содержанию солей калия и меланогена. Баклажаны выводят из организма избыточною жидкость, нормализуют водно-солевой и липидный обмен. Также этот продукт способен избавить от отеков.

Вред баклажанов

Несмотря на всю пользу баклажанов, этот продукт может и навредить человеку. Так, например, в перезрелых плодах есть ядовитый соланин, который может спровоцировать отравление.

Симптомы отравления:

колики,

одышка,

рвота,

диарея,

тошнота,

судороги,

спутанность сознания.

Кому можно и нельзя есть баклажаны / Открытые источники

Кому категорически нельзя баклажаны

Медики не советуют употреблять баклажаны людям с заболеваниями ЖКТ: язвы, гастриты, расстройства пищеварения. Все из-за того, что в этих плодах много клетчатки и волокон, которые будут затруднять переваривание пищи.

Также стоит удержаться от поедания этого продукта людям с диабетом и тем, кто проходит инсулинотерапию. Это объясняется тем, что баклажаны могут спровоцировать гипогликемию - пониженная концентрация глюкозы в крови.

Также лучше не употреблять баклажаны людям, у которых есть проблемы с почками. Соли и эфиры щавелевой кислоты могут только ухудшить ситуацию.

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