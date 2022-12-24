Неудачники-2023: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждет тяжелый год

Самыми крупными неудачниками в новом году будут Рыбы. Но проблемы постигнут представителей еще трех знаков зодиака.

Астролог Влад Росс назвал 4 знака зодиака, которые будут неудачниками в 2023 году/ ua.depositphotos.com, Главред

Астролог Влад Росс назвал четыре знака зодиака, для которых 2023 год станет настоящим испытанием. Некоторым будет стоит внимательнее следить за своим здоровьем, некоторым – отложить на год дальние путешествия, третьим – быть готовыми к проблемам от семьи и родственников.

Влад Росс рассказал, каких приятных и неприятных сюрпризов от судьбы ждать четырем знакам зодиака, которые будут наиболее уязвимы к неудачам в 2023 году.

Гороскоп для Раков на 2023 год

В целом 2023 год будет для Раков спокойным и стабильным, но больше всего это спокойствие проявится во второй половине года. Во втором полугодии станут немного медленнее рост и развитие, это даст возможность для отдыха и восстановления своих сил, а также для закрепления на текущих позициях.

У Раков появится внутренняя потребность в уединении, что вынудит их к уменьшению количества контактов с окружением. Они будут пытаться общаться только с самыми близкими.

"Семейные Раки весной будут поставлены перед выбором, который заставит их изменить свою роль в отношениях и привычный сценарий их развития. Одинокие Раки найдут надежного партнера (или партнершу), который будет ценить Рака. Это касается не только романтической сферы, но и деловой", – отмечает астролог.

Ракам стоит быть осторожными, ведь для них будут представлять опасность бомбардировки городов. Со здоровьем серьезных проблем не будет, могут беспокоить лишь сезонные простуды.

Представителям этого знака зодиака в 2023 году лучше не совершать поездок на дальние расстояния с целью отдыха и развлечений, ведь в дороге могут ожидать проблемы и опасности. Лучше такие планы перенести на 2024 год. Особенно стоит опасаться сложных ситуаций в период коридора затмений весной – между 20 апреля и 5 мая, говорит астролог.

На многих Раков в конце 2023 года ждет конкуренция на работе за должность или особый профессиональный статус. Исход этого противостояния будет известен в начале 2024 года.

Финансы и материальная сторона жизни для этого знака зодиака будут стабильными и предсказуемыми.

Гороскоп для Стрельцов на 2023 год

Начало года для Стрельцов будет удачным. Представителей этого знака ждет полоса успеха и везения. Такой успех будет преследовать их до мая. Особенно успех будет способствовать всему, что связано с основным видом деятельности, карьерой, деловыми начинаниями. У Стрельца будут все шансы побеждать, причем часто без каких-либо компромиссов.

"Материальное положение Стрельца будет связано с семейными делами. Возможны неплохие доходы от семейного бизнеса. К Стрельцам, которые решат начать что-то новое в своей профессии или открыть свое дело, успех придет только при условии, что они избавятся от стереотипов и стандартных способов мышления", – говорит Влад Росс.

Во второй половине 2023 года Стрельца ждет карьерное повышение.

В целом дружественное окружение Стрельца будет стабильным. Однако обострится подозрительность к новым людям, поэтому новых знакомых в свое окружение представители этого знака будут принимать неохотно. Внутренние изменения, которые произойдут со Стрельцом, повлекут за собой и внешние изменения.

Здоровье и личная жизнь порадуют стабильностью и предсказуемостью.

В поездках, особенно на дальние расстояния, стоит быть внимательными и осторожными в период осеннего коридора затмений в октябре. Стоит быть внимательными с документами, бумагами, кредитными картами и кошельками, особенно летом, в период июля и августа, поскольку могут украсть вещи.

Гороскоп для Водолеев на 2023 год

Самый сложный период для представителей этого знака-январь и февраль вплоть до середины марта. у Водолея в 2023 году будут хлопоты с семьей и родственниками. Однако внутренняя сила поможет преодолевать все проблемы, особенно после марта.

Водолеев ждут новые выгодные проекты или карьерные перспективы. При этом особый карьерный успех будут иметь те представители знака, которые будут опираться не только на свои профессиональные качества, но и на свое личное обаяние и доброжелательность в отношении коллег и руководства.

"Водолеи, которые находятся в романтических отношениях, будут всеми силами противиться официальному оформлению этих отношений, объясняя свою позицию неготовностью брать на себя ответственность, поскольку Водолей – это свободолюбивый знак зодиака. Да и вообще, в 2023 году Водолею не будет кортеть что-либо менять", – отмечает астролог.

Водолею можно предлагать руку и сердце в конце 2023 года.

Проблемы со здоровьем могут преследовать тех представителей знака, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом в виде радикулитов, растяжений или спазмов. Нужно не забывать об отдыхе.

В 2023 году не стоит совершать поездки на дальние расстояния с целью путешествий. Лучше отложить такие планы и воплотить их в жизнь в 2024 году. Также Водолеям не рекомендуется в этом году покупать автомобиль, потому что есть риск разбиться на нем, говорит Росс.

Гороскоп для Рыб на 2023 год

Представители этого знака всю первую половину 2023 года будут гнаться за счастьем и успехом. Однако Рыбы добудут их только после того, как сбавят обороты и займутся своим внутренним состоянием.

Рыбы будут общаться преимущественно с умными, интеллектуально развитыми людьми, у которых смогут многому поучиться.

Финансовое положение будет достаточно стабильным, особенно в начале года. Улучшить его смогут те Рыбы, которые найдут баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.

Во второй четверти года Рыб ждут проблемы из-за семьи и детей. А у тех, кто состоит в отношениях, они начнут постепенно улучшаться.

"Новое романтическое увлечение с последующим разочарованием ждет Рыб, которые еще не создали длительных отношений. А вот найти свою вторую половинку смогут только те, кто отбросит привычные стереотипы относительно разницы в возрасте или социальном положении с партнером, поскольку Сатурн входит в знак Рыб", – отмечает астролог.

При этом, по словам Росса, Рыбы станут главными неудачниками 2023 года.

Он также отметил, что представителям этого знака зодиака нужно заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Им лучше обеспечить себя витаминами, правильно питаться и спать.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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