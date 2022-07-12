Неудачи, как из рога изобилия: 2 знака зодиака в зоне риска в ближайшие дни

Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Эта неделя окажется весьма взрывоопасной для двух представителей зодиакального круга. Им стоит быть предельно осторожными, неприятности могут преследовать их на каждом шагу.

О том, кому из знаков конец лета подарит невероятную удачу и исполнение заветных желаний читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали знаки зодиака, которым до 17 июля грозит полоса неудач. Им нужно рассчитывать на собственные силы и быть внимательными даже в мелочах.

Лев

Серьезные проблемы могут ожидать представителей огненного знака на работе. Ваши союзники и люди на которых вы рассчитывали в один момент могут превратиться в злейших врагов и подставить вас. Не исключены и конфликты с коллегами, найти общий язык будет очень сложно. На этой неделе поспешные решения могут привести к печальным последствиям, вам стоит обдумывать каждый шаг. Риск – не самое лучшее решение. На вашу голову могут упасть и бытовые проблемы, которые повлекут непредвиденные траты. Вы поймете, что в будущем необходимо иметь прочную "подушку безопасности", которая поможет пережить финансовые неурядицы.

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Водолей

Планы Водолеев могут нарушить непредвиденные обстоятельства. Это помешает выполнить работу в срок. Повышается вероятность серьезного конфликта с начальством. Если не проявить сдержанность, можно оставться без премии или получить большой штраф. Не исключено, что представителям знака придется поменять место жительства. Переезд влетит в копеечку. Решения, принятые в эмоциональном порыве могут оказать негативное влияние на ваше будущее и повлечь за собой череду неприятных событий. Исправление ошибок займет много времени и сил.

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