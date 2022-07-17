Неудачи и трудности: 2 знака ждет непростой период в течении 10 лет - фортуна от них отвернется

Гороскоп на август 2022 / ​depositphotos.com/

Следующие 10 лет будут не самым простым временем для двух представителей зодиакального круга. Неприятности могут поджидать на каждом углу и придется прикладывать нереальные усилия, чтобы добиться задуманного и не навлечь на себя беду.

Кто из представителей зодиакального круга поправит свое материальное положение, а кто встретит вторую половинку, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали два знака зодиака, для которых время до 2032 года станет периодом испытаний и преодоления трудностей. Такие уроки судьбы закалят характер и сделают сильнее.

Рак

Для Раков особенно трудным может быть время до 2026 года. За эти четыре года представители знака могут столкнуться с большими переменами, к которым приведут финансовые потери. Раки могут решиться на смену работы, и даже переезд в новый город и даже страну. В личной жизни будет неспокойно. Не исключено, что поступки любимого человека сильно вас разочаруют. Уже с 2027 года ситуация начнет меняться к лучшему, однако и тут стоит смотреть в оба. Ваши внимательность и рассудительность минимизируют риск серьезных ошибок, которые обернутся плачевными последствиями. Также не стоит упускать из виду и недоброжелателей. Они могут строить козни, которые ударят по вашей репутации.

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Весы

В профессиональной деятельности Весов начнется сложный период. Ваши несдержанность и эмоциональная неустойчивость могут спровоцировать серьезные конфликты с начальством, что грозит потерей работы. Это может выбить вас из колеи и вызвать глубокую депрессию. До 2025 года финансовая стабильность Весов тоже окажется под большим вопросом. В этот период стоит воздержаться от крупных приобретений. Не стоит связываться с кредитными организациями и просто брать деньги в долг, рассчитаться со всеми бкудет сложно. Единственное, где представители знака смогут обрести счастье, это личная жизнь. Вы сможете встретить свою вторую половинку и создать крепкую семью.

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