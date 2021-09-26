Netflix продлил сериал "Ведьмак" и показал полноценный трейлер второго сезона

Второй сезон станет доступен на стриминговом сервисе 17 декабря.
Сериал "Ведьмак" о приключениях Геральта из Ривии продлен на 3-ий сезон. Об этом Netflix объявил в ходе своего онлайн-мероприятия Tudum. О продлении стало известно раньше, чем вышел второй сезон – он станет доступен на стриминговом сервисе 17 декабря 2021.
Также из анонса от Netflix стало известно о расширении сериальной вселенной "Ведьмака". Студия готовит второй выпуск аниме-сериала и некий новый контент "для детей и всей семьи".
Помимо этого, поклонникам наконец показали дебютный трейлер второго сезона популярного сериала "Ведьмак". К ролям Геральта и Цири, которые в поисках безопасного убежища отправились в цитадель ведьмаков Каэр Морхен, вернулись Генри Кавилл и Фрея Аллан. Вновь увидят зрители и Аню Чалотру в образе чародейки Йеннефер.
В ролике также показали Кима Бодниа в роли Весемира, недавно получившим сольный проект, пусть и в формате полнометражного аниме "Кошмар волка".
"Ведьмак": трейлер второго сезона
"Ведьмак": что известно о сериале Netflix
- Первый сезон "Ведьмака" вышел в 2019 году. Сериал снят по серии романов польского писателя Анджея Сапковского.
- Сюжет первого сезона большей частью представляет собой вольную интерпретацию некоторых рассказов первых двух книг саги о Ведьмаке – "Последнее желание" и "Меч Предназначения".
- Сюжет второго сезона обещает стать адаптацией книги "Кровь эльфов", попутно экранизировавшей ранее пропущенные истории из вышеназванных сборников.
- Когда же планируется выход остальных фильмов и сериалов по вселенной "Ведьмака", пока не известно.