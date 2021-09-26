Netflix продлил сериал "Ведьмак" и показал полноценный трейлер второго сезона

Главную роль в сериале "Ведьмак" играет Генри Кавилл / Netflix

Сериал "Ведьмак" о приключениях Геральта из Ривии продлен на 3-ий сезон. Об этом Netflix объявил в ходе своего онлайн-мероприятия Tudum. О продлении стало известно раньше, чем вышел второй сезон – он станет доступен на стриминговом сервисе 17 декабря 2021.

Также из анонса от Netflix стало известно о расширении сериальной вселенной "Ведьмака". Студия готовит второй выпуск аниме-сериала и некий новый контент "для детей и всей семьи".

Помимо этого, поклонникам наконец показали дебютный трейлер второго сезона популярного сериала "Ведьмак". К ролям Геральта и Цири, которые в поисках безопасного убежища отправились в цитадель ведьмаков Каэр Морхен, вернулись Генри Кавилл и Фрея Аллан. Вновь увидят зрители и Аню Чалотру в образе чародейки Йеннефер.

В ролике также показали Кима Бодниа в роли Весемира, недавно получившим сольный проект, пусть и в формате полнометражного аниме "Кошмар волка".

"Ведьмак": трейлер второго сезона

"Ведьмак": что известно о сериале Netflix