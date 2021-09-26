УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Netflix продлил сериал "Ведьмак" и показал полноценный трейлер второго сезона

26 сентября 2021, 15:40

Второй сезон станет доступен на стриминговом сервисе 17 декабря.

Ведьмак 2 сезон
Главную роль в сериале "Ведьмак" играет Генри Кавилл / Netflix

Сериал "Ведьмак" о приключениях Геральта из Ривии продлен на 3-ий сезон. Об этом Netflix объявил в ходе своего онлайн-мероприятия Tudum. О продлении стало известно раньше, чем вышел второй сезон – он станет доступен на стриминговом сервисе 17 декабря 2021.

Также из анонса от Netflix стало известно о расширении сериальной вселенной "Ведьмака". Студия готовит второй выпуск аниме-сериала и некий новый контент "для детей и всей семьи".

Помимо этого, поклонникам наконец показали дебютный трейлер второго сезона популярного сериала "Ведьмак". К ролям Геральта и Цири, которые в поисках безопасного убежища отправились в цитадель ведьмаков Каэр Морхен, вернулись Генри Кавилл и Фрея Аллан. Вновь увидят зрители и Аню Чалотру в образе чародейки Йеннефер.

В ролике также показали Кима Бодниа в роли Весемира, недавно получившим сольный проект, пусть и в формате полнометражного аниме "Кошмар волка".

"Ведьмак": трейлер второго сезона

"Ведьмак": что известно о сериале Netflix

  • Первый сезон "Ведьмака" вышел в 2019 году. Сериал снят по серии романов польского писателя Анджея Сапковского.
  • Сюжет первого сезона большей частью представляет собой вольную интерпретацию некоторых рассказов первых двух книг саги о Ведьмаке – "Последнее желание" и "Меч Предназначения".
  • Сюжет второго сезона обещает стать адаптацией книги "Кровь эльфов", попутно экранизировавшей ранее пропущенные истории из вышеназванных сборников.
  • Когда же планируется выход остальных фильмов и сериалов по вселенной "Ведьмака", пока не известно.
viber
сериалы Netflix Ведьмак Netflix The Witcher 4
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Зеленский не знает, куда он попал": основатель УБОП оценил угрозу жизни президента"Зеленский не знает, куда он попал": основатель УБОП оценил угрозу жизни президента Погибшего после жестокого избиения польскими копами украинца привезли домой с "тоннами грима" на лицеПогибшего после жестокого избиения польскими копами украинца привезли домой с "тоннами грима" на лице Зеленский сделал рискованный шаг в сторону мстительного СиликоновогоЗеленский сделал рискованный шаг в сторону мстительного Силиконового Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делатьПриметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторанаПьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана

Последние новости

15:40

Netflix продлил сериал "Ведьмак" и показал полноценный трейлер второго сезона

15:36

"Фигачим как проклятые": секс-символ Танцев Логай раскрыл главную интригу проекта Видео

15:00

Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: проделки недругов, убытки и романтическое увлечение

14:59

Снайперов перебросили на передний край: главком ВСУ объяснил тактику армии на Донбассе Видео

14:57

"Будет только Дельта": Комаровский озвучил ключевые средства для профилактики COVID-19 Видео

Реклама
14:39

У Путина поставили условие для встречи с Зеленским, и выдвинули обвинение Украине Видео

14:29

Конец эпохи Меркель: Климкин оценил шансы новых немецких политиков спасти Украину от Северного потока-2

14:24

Реванш Усик – Джошуа: всё, что известно на данный момент Фото

13:48

В Megogo оправдались за провал с трансляцией поединка Усик-Джошуа

13:39

Ссылка или высокий пост: астролог рассказал, возможен ли реванш Порошенко Видео

13:12

Мрачная осенняя погода позади: в начале недели Украина будет "купаться" в лучах солнца Видео

13:05

Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать Видео

12:58

Украину накрыл вал смертности: 100 тысяч "добавочных" случаев за 11 месяцев – аналитик Видео

12:28

"Хохлы болели за Джошуа, у бандеровцев подгорает": в РФ опозорились после триумфа Усика

11:43

В Украине пять областей оказались на пороге "оранжевой" зоны карантина

11:39

Бой-реванш и неожиданная причина поражения: Джошуа оценил мегафайт с Усиком

10:57

"Дурман, кощунство и цинизм": в Украине потроллили истерику Лаврова на Генассамблее ООН

10:33

Усик записал видео после победы над Джошуа Видео

10:21

В Киеве мощный пожар уничтожил хостел: один человек сгорел заживо, есть пострадавшие

10:00

Украинцев ждет сокращение пенсий на 10%: в Минсоцполитики назвали причину Видео

Реклама
09:34

"Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа

09:09

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: происки недругов, интриги и неожиданные сюрпризы Видео

08:56

Приметы на 26 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

08:21

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 4647 человек, много госпитализаций Видео

07:57

"Саня, спасибо!": Зеленский поздравил Усика с блистательной победой в бою с Джошуа

07:45

Руководит всем этим злобный Карлик Нос и его деревянные солдаты мнение

07:30

Джошуа намерен провести бой-реванш против Усика

07:10

Поддержка Украины с Крымом или удар по Северному потоку-2: чего ждать Киеву от выборов в Германии Видео

06:29

Почему за покушением на Шефира может стоять Путин мнение

06:02

В моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодит Фото

05:28

Формат с США и Меркель по Донбассу: дипломат раскрыл сценарий Украины на переговоры с Путиным

05:02

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: когда ударит сильнее всего Видео

04:22

Конец эпидемии COVID-19: Комаровский дал неожиданный прогноз и назвал сроки Видео

03:50

Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

03:02

Парень за 10 минут выпил бутылку газировки и умер

02:16

Громадная дыра в 40 млрд: эксперт предупредил о провале с субсидиями Видео

01:48

"Я могу лучше": Усик прокомментировал победу над Джошуа Видео

01:37

День машиностроителя 2021 в Украине: поздравления, картинки и открытки к празднику

01:27

Усик расплакался, когда его объявили чемпионом (видео) Фото

01:07

Усик сотворил сенсацию и отобрал чемпионские пояса у Джошуа Фото Видео

Реклама
01:00

Megogo разгневал украинцев: люди массово жалуются на "кидалово" с боем Усик-Джошуа

00:51

Полуобнаженные и в джакузи: Влад Яма показал пикантные фото с женой

25 сентября, суббота
23:44

Потеря обоняния и вкуса – редкость: врач назвала симптомы нового штамма коронавируса Дельта Видео

22:42

Минималка для врачей в 20 000 гривен: эксперт объяснил проблему с повышением зарплат Видео

22:34

От тромбов до проблем с сердцем: Комаровский рассказал об опасных осложнениях после вакцинации Видео

21:36

Больше 26 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном взлете цен на хлеб Видео

21:28

Дожди и резкое потепление до +25: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни Видео

20:41

Огонь по российским террористам: главком ВСУ рассказал о жесткой ответке на Донбассе Видео

20:28

В Китае пригрозили США ядерным ударом и призвали Вашингтон к переговорам Видео

20:06

Руки, ногти, волосы и не только: Эктор Хименес-Браво показал свои ежедневные бьюти процедуры

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять