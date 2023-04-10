Нет, не слипнется: топ-5 главных сладкоежек по знаку зодиака

Молочные реки с кисельными берегами, башенками из пирожных за заборчиками из плиток шоколада - это райский сон для некоторых представителей зодиакального круга.

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Топ-5 главных сладкоежек по знаку зодиака / flickr.com (feel-the-silence, MabelAmber®***Pluto5339***MysteryGuest)

Кто-то может съесть конфетку из вежливости раз в десятилетку, а кто-то не представляет свою жизнь без сладкого чая с сочным эклером. Кто-то предпочитает простые десерты или фрукты, а кому-то подавай многоуровневую фантазию, которая представляет собой настоящую сахарную бомбу. Астрологи уверены: любовь к сладкому можно определить по знаку зодиака практически безошибочно.

Главред расскажет, какие знаки зодиака - главные сладкоежки.

Застать Козерога за поеданием сладкого можно крайне редко. Тем не менее, в списке главных сладкоежек зодиакального круга он занимает особое место. Все дело в том, что любовь Козерога к десертам, конфетам, шоколаду, и даже просто кусочкам рафинада у него появляется еще в детстве - нежная и трепетная. Взрослый Козерог старается тщательно ограничивать себя в употреблении сладкого, даже в чай сахар не кладет. Но в кафе или в гостях он просто не может отказать себе в двойной порции сладкого угощения. И наслаждаться им он будет очень вдумчиво, с ноткой грусти о том, что лакомство подошло к концу.

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Скорпиону с его любовью к нестандартным вкусовым сочетаниям и экзотике легко угодить, если подать в качестве десерта заграничные сладости с необычной историей и способом изготовления. При этом этот знак зодиака благосклонно относится к сладостям с капелькой алкоголя. Также его могут заинтересовать десерты экстравагантной формы или сервировки. Одним словом - сладкое Скорпионы любят, но накормить его просто "Коровкой" невозможно: у них слишком высокие стандарты, как и в жизни, так и в гастрономических предпочтениях.

Кто никогда не признает себя сластеной, так это Дева. При этом это тот знак зодиака, который легко может утоптать плитку шоколада за один присест в глубокой задумчивости. Потому что шоколад для них - большая любовь. Они могут быть равнодушны к сладкой выпечке, мороженному или фруктам в сахаре, но если вы угостите Деву качественным шоколадом, будьте уверены - это первый шаг на пути к тому, чтобы завоевать ее доверие. При этом с возрастом вкусы этого знака зодиака все же меняются - если в детстве Деву можно "обмануть" чем угодно, где есть шоколадный ароматизатор, то более взрослая всегда предпочтет любому десерту черный горький шоколад.

Тот, у кого в кармане или сумочке всегда можно найти хоть одну конфетку, это Телец. К сладостям он не требователен, и всегда радуется им, как дитя. При этом предпочитает этот знак зодиака простые десерты, которые напоминают ему о детстве - орешки с вареной сгущенкой, бабушкины пирожки с повидлом, свежую клубнику со сливками и сахаром. Для него еда - это чувства, воспоминания и ассоциации, поэтому и сладкое всегда погружает этих представителей зодиакального круга в крайне благостное и умиротворенное состояние.

Наверное каждый в детстве мечтал, чтобы его случайно забыли в отделе магазина со сладостями, чтобы можно было лопать конфеты и пряники сколько душе угодно. Взрослые Стрельцы время от времени устраивают для себя нечто подобное - накупают различных десертов (в идеале - с экзотическими и пряными вкусами), и поедают без единого угрызения совести. Потому что сладкое - это топливо для их неуемной натуры. К слову, представители этого знака зодиака и сами неплохо готовят сладкие блюда - им покоряется сложна выпечка и замысловатые десерты, которыми они потом с большим удовольствием угощают близких.

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