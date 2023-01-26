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Несносная тяжесть в крови: как не ошибиться, меряя давление

26 января 2023, 14:22
Когда у человека высокое артериальное давление, то это сложно и неприятно. Главред рассказывает, какие ошибки при измерении давления бывают.
Давление, тонометр
Как не ошибиться, меряя давление / коллаж фото УНИАН

Давление общества – вещь неприятная. Но еще более неприятное, когда артериальное давление организма далеко от показателей, рекомендованных медиками. Можно ли неправильно измерить давление – ответ на этот вопрос однозначен. Можно! Так случается, если допускать ошибки при процедуре, собственно, измерения давления (что систолического, что диастолического).

Главные ошибки при измерении давления:

  • Манжета тонометра очень велика либо неправильно закреплена (слишком неплотно либо над рукавами верхней одежды);
  • Человек не находится минимум пять-шесть минут в покое перед измерением;
  • Человек активно болтает во время измерении;
  • Человек выпил кофе, крепкого чаю, рюмку спиртного напитка или выкурил сигарету с табаком;
  • Человек выбрал неудобную позу - особенно, если поза нога за ногу (она сильно влияет на точность показателей);
  • Не выдержан перерыв две-три минуты между замерами на правой и на левой руке (пауза необходима, чтобы сосуды пришли в прежнее положение);
  • Человек не сходил по малой физиологической нужде до измерения (это может повысить показатели).
Тонометр

Может сложиться такая ситуация, что тонометр после измерения продемонстрирует несколько искаженные показатели давления.

Как понять, что тонометр врет:

  • Если человек активно двигался незадолго до измерения, либо ерзал на мягком месте во время самого процесса;
  • Если человек поместил руку в неправильное положение во время измерения;
  • В механических тонометрах возникают проблемы, если владелец не проводит метрологическую поверку манометра, не следит за изношенностью манжетки, не соблюдает плотность прилегания в месте соединения груши, трубки и манжеты, а также не следит за состоянием запорного клапана и спускового винта.

В электронном тонометре причиной неправильных показаний может быть эксплуатация не по инструкции - в результате которой повреждается электронный блок, а также изнашивается манжетка. Если же прибор внешне в порядке, но все равно возникают проблемы, то его нужно отнести на ремонт в аптеку. Плюс, некоторые модели (к примеру, напульсные автоматы) могут искажать данные, когда их используют для пациентов старше 40 лет. Как говорят медики, это связано со все большей удаленностью прибора от сердечной мышцы и некоторыми возрастными изменениями сосудов.

Специалисты считают, что полуавтоматические тонометры гораздо более надежные, чем их автоматические аналоги, поскольку количество автоматизированных процессов в них уменьшено за счет механического процесса нагнетания воздуха в манжету. Но и они также могут давать погрешности (при неправильной эксплуатации).

По словам медиков, несмотря на сотни моделей электронных тонометров, они все равно рекомендуют пациентами и в повседневной практике использовать механические аппараты (поскольку они не дают погрешности при аритмии или слабом пульсе).

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