Не испортят блюдо и настроение: как выбрать яйца в супермаркете

Яйца являются одним из основных пунктов в продуктовой корзине украинца. Однако даже в выборе такого простого продукта есть свои нюансы. В материале Главреды вы сможете узнать на что стоит обратить внимание при выборе яиц в супермаркете.
Какие лучше покупать яйца - для начала узнаем о существующих видах
Для того, чтобы научиться выбирать - стоит запомнить информацию о национальных стандартах ДСТУ "Яйца куриные пищевые. Технические условия", согласно которой продукт делится на типы по сроку хранения и массе.
По сроку хранения:
Диетические – не больше 7 суток
Столовые – не больше 25 суток, при температуре в радиусе 0-5 градусов – до 33 дней.
При таких условиях яйца не теряют свойства.
По массе:
- Отборные – 73 г и больше
- Высшие – от 63 г до 73 г
- Первые – от 53 до 63
- Вторые – от 45 до 53
- Мелкие – от 35 до 45
Как выбрать яйца в магазине - разбираемся в пометках
Обо всех качествах яйца фабрика оставляет на них пометки. Расшифровать их довольно просто, запомнив значения меток
Маркировка:
Вначале:
- Д – диетическое
- С – столовое
После:
- В – отборные
- 0 – высшая категория
- 1 – первая
- 2 – вторая
- М – мелкие
Какие самые качественные яйца - мифы и главные моменты
И так, зная всё о фабричной маркировке, приступим к правилам выбора и заодно развенчаем мифы.
Для выбора нужно запомнить простые пункты:
Размер яйца не говорит о качестве
Цвет не говорит о качестве
Яйца второй категории содержат больше полезных веществ
Продукт должен быть чистым и целым
Скорлупа должна быть матовая матовая
Просвечиваться яйцо должно равномерно без пятен
Должно быть не легким
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