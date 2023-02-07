Не испортят блюдо и настроение: как выбрать яйца в супермаркете

Для того, чтобы научиться выбирать качественные яйца - нужно немного об этом узнать. Мы расскажем как проверить хорошие ли яйца или нет.

Как выбрать яйца в магазине / Фото УНИАН

Яйца являются одним из основных пунктов в продуктовой корзине украинца. Однако даже в выборе такого простого продукта есть свои нюансы. В материале Главреды вы сможете узнать на что стоит обратить внимание при выборе яиц в супермаркете.

Какие лучше покупать яйца - для начала узнаем о существующих видах

Для того, чтобы научиться выбирать - стоит запомнить информацию о национальных стандартах ДСТУ "Яйца куриные пищевые. Технические условия", согласно которой продукт делится на типы по сроку хранения и массе.

По сроку хранения:

Диетические – не больше 7 суток

Столовые – не больше 25 суток, при температуре в радиусе 0-5 градусов – до 33 дней.

При таких условиях яйца не теряют свойства.

По массе:

Отборные – 73 г и больше

Высшие – от 63 г до 73 г

Первые – от 53 до 63

Вторые – от 45 до 53

Мелкие – от 35 до 45

Как выбрать яйца в магазине - разбираемся в пометках

Обо всех качествах яйца фабрика оставляет на них пометки. Расшифровать их довольно просто, запомнив значения меток

Маркировка:

Вначале:

Д – диетическое

С – столовое

После:

В – отборные

0 – высшая категория

1 – первая

2 – вторая

М – мелкие

Какие самые качественные яйца - мифы и главные моменты

И так, зная всё о фабричной маркировке, приступим к правилам выбора и заодно развенчаем мифы.

Для выбора нужно запомнить простые пункты:

Размер яйца не говорит о качестве

Цвет не говорит о качестве

Яйца второй категории содержат больше полезных веществ

Продукт должен быть чистым и целым

Скорлупа должна быть матовая матовая

Просвечиваться яйцо должно равномерно без пятен

Должно быть не легким

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