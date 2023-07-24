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Несколько минут и готово: чем удалить жирное пятно в домашних условиях

Сергей Кущ
24 июля 2023, 10:18 обновлено 24 июля, 10:18
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Вывести жирное пятно из одежды в домашних условиях возможно при помощи простых методов и доступных средств.
Чем можно вывести старое жирное пятно
Чем можно вывести старое жирное пятно / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Жирные пятна на одежде - это неприятная проблема, но справиться с ней можно при помощи простых методов и домашних средств. Чем можно вывести старое жирное пятно и как удалить жирное пятно в домашних условиях? Мы ответим на эти вопросы.

Чем можно вывести старое жирное пятно?

  • Сода и уксус: Смешайте соду с уксусом до образования пасты и нанесите на жирное пятно. Оставьте на несколько часов, затем вымойте обычным способом.
  • Глицерин и соль: Смешайте глицерин с солью и нанесите на пятно. Оставьте на несколько минут, затем промойте холодной водой.

Чем удалить жирное пятно в домашних условиях?

  • Мыло и теплая вода: Промойте жирное пятно теплой водой и намыльте место с помощью обычного мыла. Помассируйте кожу и хорошо промойте.
  • Лимонный сок: Выдавите немного лимонного сока на жирное пятно и оставьте на несколько минут. Затем промойте холодной водой.

Как избавиться от жирного пятна на цветной одежде?

Для цветной одежды лучше использовать более щадящие методы, чтобы не повредить краски. Вы можете протереть жирное пятно холодной водой с мылом или использовать специальные средства для предварительной обработки пятен. Также не забывайте проверить средство на небольшом участке ткани перед использованием, чтобы избежать потери цвета или повреждения ткани.

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