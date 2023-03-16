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Несчастны вместе: три пары самых несовместимых знаков зодиака

16 марта 2023, 16:33
Некоторые знаки совершенно не совместимы и не имеют шанса на счастливую жизнь вместе.
Самые худшие пары по знаку зодиака
Самые худшие пары по знаку зодиака / коллаж фото pexels.com

Астрологи утверждают, что среди 12 знаков зодиака есть 3 пары тех, кому лучше не вступать в отношения.

Самые худшие пары по знаку зодиака - разные желания

Согласно словам экспертов по звездам, потерпеть неудачи в любви могут Тельцы и Близнецы. Всё потому, что Тельцы любят жить тихой и спокойной жизнью, в то время как Близнецы наоборот - всегда хотят развлекаться. Эти отношения обречены на конфликты и несовпадения желаний.

Какие пары не совместимы по знаку зодиака - тепло и холод

Звезды гласят, что быть счастливыми в отношениях не смогут Рак и Стрелец. Всё потому, что эгоисточный и прагматичный Стрелец никогда не будет понятным эмпату Раку. Как правило, разногласия в таких парах заканчиваются скандалами и сожженными мостами.

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Самые худшие пары по знаку зодиака - два упрямства

Для того, чтобы отношения были счастливыми, люди должны не соревноваться между собой. Козерог и Овен же от природы упрямые лидеры, каждый из которых сам по себе хочет быть лидером и первым. Вечное соперничество сделает людей в такой паре неудовлетворенными жизнью.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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