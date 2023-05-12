Нервные клетки не восстанавливаются: что будет, если они все умрут

Гибель нервных клеток является крайне неблагоприятным и опасным состоянием для организма.

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Что будет, если все нервные клетки умрут / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Все слышали фразу "не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются". Так оно и есть, но что же будет с человеком, если у него на самом деле отомрут все нейроны.

Для чего нужны нервные клетки?

Нервные клетки (нейроны) являются основными строительными блоками нервной системы, которая управляет всеми функциями организма, включая мышечное движение, чувства, мышление и поведение.

Если все нервные клетки умрут, то это приведет к полной остановке нервной системы, что может вызвать серьезные последствия вплоть до летального исхода.

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Сначала человек не сможет двигаться

Так как нервные клетки не могут восстанавливаться, как, например, кожа или кости, организм не может восстановить функцию, которую эти клетки выполняли. В результате человек может потерять свои способности к движению, чувствам, мышлению и другим функциям, которые контролируются нервной системой.

В общем, гибель нервных клеток является крайне неблагоприятным и опасным состоянием для организма. В большинстве случаев, если такое произошло, организм не сможет выжить. Однако, в реальной жизни, это происходит редко и чаще всего связано с тяжелыми нервными заболеваниями, травмами или другими патологическими состояниями.

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