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Неприятные запахи исчезнут навсегда: 3 лайфхака, чтобы в туалете приятно пахло

2 декабря 2022, 23:18

Несколько простых домашних средств помогут избавиться от неприятного запаха в туалете не хуже магазинных средств.

Унитаз, туалет, уборка, запах
Некоторые простые средства помогут улучшить запах в туалете/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Даже если унитаз мыть ежедневно, это не даст гарантию, что в туалете всегда будет только свежий и приятный запах.

Дело в том, что накопление неприятных запахов в туалете зависит не только от уборки. Такая проблема может возникнуть из-за неправильной работы вентиляции. А так как это помещение замкнутое, то и постоянно проветривать его не так просто.

Чтобы избавиться от сильного запаха в туалете, можно дополнительно к уборке и мытью унитаза оставлять там одно из простых средств, которые способны преодолеть проблему.

Сода

Такое средство может помочь для решения многих бытовых проблем. Его используют во время уборки, для устранения различных пятен во время стирки и т. п. Но сода имеет гораздо более широкий круг использования.

С ее помощью можно избавиться от неприятных запахов, ведь она их эффективно нейтрализует. Просто нужно насыпать небольшое ее количество на блюдце или в другую емкость и поставить в незаметном месте в туалете. Несколько раз в неделю ее стоит заменять.

Уголь

Уголь также очень хорошо впитывает неприятные запахи. Поэтому хозяйки очень часто оставляют его в разных местах дома.

Не исключением является и туалет. Чтобы избавиться от неприятных запахов, достаточно оставить там 3-4 таблетки угля. Заменять их нужно раз в неделю.

Уксус

Не обязательно ставить в туалете чистый уксус, ведь жидкость имеет резкий специфический запах. Поэтому уксус можно развести водой в какой-то емкости, а тогда оставить в уборной.

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