Неприятности посыпятся на голову: 2 знака зодиака в зоне риска в Новолуние 28 июля 2022

Двум знакам зодиака нужно беречь деньги и держаться подальше от споров.
Два представителя зодиакального круга в день новолуния должны смотреть в оба и быть предельно осторожными. Любой неудачный шаг может навлечь большие беды.
О том, кто из знаков зодиака в конце лета может записывать себя в любимчики фортуны, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.
Астрологи назвали два знака, для которых начало нового лунного цикла может стать периодом настоящих испытаний. Они рискуют стать жертвами манипуляций и обмана.
Лев
Представители знака огненной стихии могут столкнуться с трудностями уже с самого утра. Окружающие будут давать советы, как выйти из сложившейся ситуации, однако они только будут вызывать раздражение. Это может вылиться в большие конфликты, как с коллегами, так и с родственниками. Львам стоит внимательно следить за каждым словом, неосторожная реплика может обернуться серьезными последствиями. Внимательность Львов может ослабеть, вы рискуете допустить ошибку, которая приведет к денежным потерям.
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Рыбы
Новолуние 28 июля 2022 может сыграть с Рыбами плохую шутку. Вы совершенно не настроены на общение и сегодня предпочитаете не прислушиваться к окружающим и действовать самостоятельно. Нежелание идти на компромисс может спровоцировать разногласия и конфликты, как на рабочем месте, так и в отношениях с близкими людьми. Стоит отложить проведение переговоров, вы не сможете добиться нужных результатов, а только испортите отношения с деловыми партнерами. Будьте осторожны с деньгами, в новолуние рискуете потерять большую сумму.
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