Неприятности окружают на каждом шагу: 10 имен, которые притягивают болезни в свою жизнь

Какие имена имеют плохую и тяжелую энергетику и очень часто болеют.
Имя каждого человека обладает защитной энергетикой, которая в миг может разрушиться. Как говорят специалисты, есть имена с очень непростыми жизненными ситуациями.
Любое имя может принести, как удачу и счастье, так и разочарования и болезни. Существуют имена, которые притягивают в вашу жизнь неприятности, стресс и плохое самочувствие.
Какие имена имеют тяжелую энергетику
Частая раздражительность и проблемы с ЖКТ возникают у Елен, Никит, Ларис и Максимов, говорят эксперты.
Плохое зрение и постоянная усталость обычно появляется у Матвеев и Валериев.
Проблемы с дыхательной системой и частый кашель бывает у Ольги, Александра и Кирилла.
Серьезные проблемы с сосудами, сердцем и нарушением работы нервной системы возникают у таких имен: Катя, Надя, Леня, Инна, Ксения, Федор.
Болезни эндокринной системы фиксируют у Инги, Виктории, Всеволода, Николая.
Проблемы с поджелудочной и кишечником могут возникнуть у Тамары, Зины, Олега и Владислава.
Какие имена имеют частые проблемы со здоровьем
- Ярослав. Мужчины с этим именем аллергики. Люди часто болеют и совсем не могут бороться с вирусами.
- Тимур. Молодые люди редко болеют инфекционными заболеваниями, но у Тимура появляются сильные аллергические реакции.
- Даша. С детства девушки с этим именем очень часто болеют вирусом, поскольку имеют слабый иммунитет. Также возникают проблемы с ЖКТ, и мучает гастрит.
- Юля. Женщины с таким именем мучаются от ларингита и фарингита. А еще, зачастую у женщин возникают нервные срывы и депрессия.
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