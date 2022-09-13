Неприятности окружают на каждом шагу: 10 имен, которые притягивают болезни в свою жизнь

Тяжелые и самые болезненные имена / pixabay

Имя каждого человека обладает защитной энергетикой, которая в миг может разрушиться. Как говорят специалисты, есть имена с очень непростыми жизненными ситуациями.

Любое имя может принести, как удачу и счастье, так и разочарования и болезни. Существуют имена, которые притягивают в вашу жизнь неприятности, стресс и плохое самочувствие.

Какие имена имеют тяжелую энергетику

Частая раздражительность и проблемы с ЖКТ возникают у Елен, Никит, Ларис и Максимов, говорят эксперты.

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Плохое зрение и постоянная усталость обычно появляется у Матвеев и Валериев.

Проблемы с дыхательной системой и частый кашель бывает у Ольги, Александра и Кирилла.

Серьезные проблемы с сосудами, сердцем и нарушением работы нервной системы возникают у таких имен: Катя, Надя, Леня, Инна, Ксения, Федор.

Болезни эндокринной системы фиксируют у Инги, Виктории, Всеволода, Николая.

Проблемы с поджелудочной и кишечником могут возникнуть у Тамары, Зины, Олега и Владислава.

Какие имена имеют частые проблемы со здоровьем

Ярослав . Мужчины с этим именем аллергики. Люди часто болеют и совсем не могут бороться с вирусами.

. Мужчины с этим именем аллергики. Люди часто болеют и совсем не могут бороться с вирусами. Тимур . Молодые люди редко болеют инфекционными заболеваниями, но у Тимура появляются сильные аллергические реакции.

. Молодые люди редко болеют инфекционными заболеваниями, но у Тимура появляются сильные аллергические реакции. Даша . С детства девушки с этим именем очень часто болеют вирусом, поскольку имеют слабый иммунитет. Также возникают проблемы с ЖКТ, и мучает гастрит.

. С детства девушки с этим именем очень часто болеют вирусом, поскольку имеют слабый иммунитет. Также возникают проблемы с ЖКТ, и мучает гастрит. Юля . Женщины с таким именем мучаются от ларингита и фарингита. А еще, зачастую у женщин возникают нервные срывы и депрессия.

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