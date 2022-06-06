Неприятности, как из рога изобилия: кому из знаков в июне грозит большая опасность

Гороскоп на июнь 2022 - знаки, которых могут поджидать неприятности / depositphotos.com/

Первый месяц лета станет непростым для трех представителей зодиакального круга. Им нужно быть предельно осторожными, чтобы не навлечь на себя беду и неприятности.

О том, для кого из знаков июнь станет счастливым месяцем, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Астрологи вычислили три знака зодиака, которым необходимо быть бдительными и осторожными в первом месяце лета.

Телец

В июне Тельцы будут находиться под давлением обстоятельств, которые не в силах изменить. Эмоциональный фон будет напряженным, а перепады настроения могут спровоцировать депрессивные состояния. Вам может грозить опасность оттуда, откуда ее совсем не ждете, поэтому нужно проявлять предельную внимательность и не упускать ни малейшей детали из виду. Последствия могут быть довольно серьезными. Также повышается вероятность конфликтов и разногласий как с коллегами, так и с близкими родственниками и дорогими людьми.

Скорпион

Для представителей знака стихии воды первый месяц лета может стать худшим за весь год. Проблемы и трудности будут поджидать на каждом шагу. А решать их вам придется в одиночку, рассчитывая только на собственные силы. Вам нужно быть бдительными на работе, допущенная ошибка может дорогого стоить. Стоит беречься и владельцам авто, повышается риск травм и аварий. Все может прйти наперекосяк и сильно вас расстроить. Однако не стоит опускать руки, продолжайте двигаться вперед и помните, что черная полоса имеет особенность заканчиваться.

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Рыбы

В июне Рыбам не помешает осторожность. Неприятности и опасность могут поджидать в самых неожиданных местах, поэтому стоит всегда быть начеку. В профессиональной и личной жизни неудачное стечение обстоятельств может сорвать важные планы. Ваше эмоциональное состояние может спровоцировать депрессию. Однако не стоит зацикливаться на негативных переживаниях, лучше накидать план действий, который поможет исправить допущенные ошибки. Не вступайте в споры со своей второй половинкой, это может перерасти в скандал и закончиться расставанием.

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