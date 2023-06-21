Непревзойденная загадка на внимательность: нужно найти мышь среди белок за 10 секунд

Мышку от белочек практически не отличить, поэтому с задачей сможет справиться не каждый.

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Нужно найти мышь среди белок за 10 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Если вы будете решать различные головоломки и загадки каждый день, со временем вы заметите, насколько острее будет ваш ум. Таким образом очень хорошо тренируется смекалка и совершенствуется наблюдательность. Следующая загадка заставит вас быть максимально внимательными, ведь нужно будет найти мышку, которая спряталась среди большого количества белочек.

Не стоит расслабляться во время выполнения этой задачи, ведь придется спешить – мышку нужно найти всего за 10 секунд, пишет Brightside.

На рисунке мы видим десятки белочек. Некоторые из них держат в руках лесной орех, яблоко или цветок. Но среди толпы этих зверюшек спряталась одна незваная гостья, которая старается быть незаметной – мышка.

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Заметить мышку трудно еще и из-за цветов картинки – рисунок выполнен в похожих тонах, что может еще больше запутать.

Попробуйте сконцентрироваться на задаче, не отвлекаться ни на что другое и уложиться в предложенное время. Можете засечь потраченное на задание время с помощью секундомера.

Не стоит расстраиваться, если вам не удалось найти мышку за 10 секунд – просто дайте себе больше времени и продолжайте поиски.

Нужно найти мышь среди белок за 10 секунд/ Brightside

Если вам не удалось найти мышку среди белочек за 10 секунд, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый верхний угол картинки и поищите там.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Мышка спряталась в верхней части рисунка / Brightside

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти четыре звезды среди шаров за 10 секунд. Только самые выносливые и внимательные смогут выполнить эту задачу до конца.

Также ранее мы рассказывали о невероятной загадке на внимательность, в которой нужно найти четырех котов среди тигров. Придется быть максимально внимательными, если вы хотите отыскать хорошо спрятанных котиков. Эта задача под силу не для всех.

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