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Непревзойденная загадка на наблюдательность: лишь единицы найдут цифру 3 за 15 секунд

Алёна Воронина
13 июня 2023, 07:20
62
Цифры на картинке будут отвлекать и запутывать, поэтому разгадать загадку удастся не всем.
Девушка, головоломка
Нужно найти цифру 3 за 15 секунд/ ua.depositphotos.com, latestnews.fresherslive.com

Разгадывание головоломок и разнообразных загадок помогает держать в тонусе мозг. Такая своеобразная "зарядка" поможет развивать умственные способности и улучшать внимательность. Новый экстремальный тест на наблюдательность поможет проверить, насколько вы внимательны к деталям и какова скорость вашей реакции.

Если вы готовы бросить себе вызов, то лучше воспользоваться также секундомером или таймером, ведь вам нужно будет успеть выполнить эту задачу на скорость – всего за 15 секунд, пишет latestnews.fresherslive.com.

На картинке мы видим большое количество цифр 5, которые расположены в строки и столбцы. Если впервые взглянуть на картинку, то кажется, что среди этих цифр больше нет никаких других. Но первое впечатление обманчиво – на самом деле там спряталась цифра 3. Ее нужно отыскать на скорость.

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Не дайте цифрам сделать так, чтобы ваш взгляд разбегался. Соберите всю свою внимательность, сконцентрируйтесь, не отвлекайтесь ни на что другое и попробуйте выполнить задание за указанное время.

Не стоит опускать руки, если вам не удается найти цифру 3 за 15 секунд. Просто выделите себе больше времени и продолжайте попытки отыскать нужную цифру.

Головоломка
Нужно найти цифру 3 за 15 секунд/ latestnews.fresherslive.com

Если вам не удается найти цифру 3, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый нижний угол.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка
Цифра 3 спряталась в правом нижнем углу/ latestnews.fresherslive.com

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти число 67 за 12 секунд. В море чисел у кого-угодно начнут разбегаться глаза. Даже не думайте, что будет легко найти нужное число среди множества других.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно было найти вора в больнице. На это дается всего 8 секунд. Не каждому удастся найти правильный ответ за такой короткий промежуток времени.

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