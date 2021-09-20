Непереносимость лактозы: названы три признака

Но для окончательного диагноза вам следует обратиться к врачу, который проведет тесты для оценки вашей непереносимости лактозы. / pixabay

Если стакан молока или шарик мороженого наносят ущерб вашему желудку, вы, вероятно, имеете дело с непереносимостью лактозы, состоянием, характеризующимся неспособностью полностью переваривать лактозу (естественный сахар в молоке и молочных продуктах).

Хотя расстройство желудка после употребления молочных продуктов может сигнализировать о непереносимости лактозы, картина симптомов у каждого человека уникальна.

У некоторых людей могут быть определенные симптомы, а у других нет, и эти симптомы могут также колебаться в зависимости от съеденных продуктов и количества содержащейся в них лактозы, рассказывает LIVESTRONG Рабиа А. Де Латур, доктор медицины, гастроэнтеролог из NYU Langone Health в Нью-Йорке.

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Здесь доктор Де Латур объясняет общие симптомы, которые могут возникнуть при непереносимости лактозы, а также способы диагностики и лечения этого состояния.

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1. Диарея

Жидкий стул после употребления молочных продуктов - верный признак непереносимости лактозы.

Вот почему: из-за недостатка фермента лактазы лактоза не может расщепляться. В результате непереваренная лактоза в кишечнике будет втягивать воду в толстую кишку и вызывать диарею, говорит доктор Де Латур.

2. Тошнота, спазмы желудка и вздутие живота

Когда вы не можете переваривать лактозу, она попадает в толстую кишку, где кишечные бактерии могут ее расщепить. В результате этого процесса выделяются газы, вызывающие вздутие живота, судороги и боль, - говорит доктор Де Латур.

Более того, вздутие живота могут вызвать тошноту и рвоту, добавляет она.

3. Запор

"Хотя запор - менее распространенный признак непереносимости лактозы, технически говоря, он может случиться", - говорит доктор Де Латур.

"Поскольку бактерии в толстой кишке расщепляют непереваренную лактозу, она производит газ метан, который может замедлить работу кишечника", - объясняет доктор Де Латур. "Замедление работы кишечника позволяет толстой кишке извлекать больше воды из стула, что может вызвать запор".

Что делать, если вы считаете, что у вас непереносимость лактозы

Для начала отметьте, какие молочные продукты вы едите и когда испытываете дискомфорт в желудке или проблемы с пищеварением. Исходя из этого, попробуйте исключить эти продукты из своего рациона на несколько дней, чтобы увидеть, улучшатся ли ваши симптомы, согласно клинике Майо.

Но для окончательного диагноза вам следует обратиться к врачу, который проведет тесты для оценки вашей непереносимости лактозы.

Один из таких тестов, водородный дыхательный тест, рассчитывает количество водорода в вашем дыхании после употребления напитка, богатого лактозой, согласно клинике Майо. Слишком много водорода показывает, что вы неправильно перевариваете и усваиваете лактозу.

Также есть анализ крови, который определяет количество глюкозы в вашем кровотоке после того, как вы выпили напиток на основе лактозы. В этом случае, если уровень глюкозы не повышается, это означает, что ваше тело не переваривает и не усваивает лактозу, согласно данным клиники Майо.