Неожиданное применение бальзама для губ: как избавиться от мозолей летом

Главред расскажет, что сделать, чтобы не натирать ноги.

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Что сделать чтобы не натирать ноги / коллаж: Главред, фото: скриншот

Лето - приятная пора, однако как и любое время года оно имеет свои минусы. Одним их них является желание носить новые открытые босоножки, однако это становится практически невозможным, когда они натирают.

Есть огромная масса вариантов того, что делать, если постоянно натирает обувь. Однако мы расскажем удивительный лайфхак о том, что делать, если натирает задник босоножек, который не заберет много времени и средств.

Что сделать чтобы не натирать ноги

Как правило, люди, которым часто обувь натирает ноги - знают об этом, поэтому при покупке новых летних босоножек лучше подготовиться заранее и избежать натирания. Сделать это можно довольно просто.

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Для этого вам понадобится всего лишь гигиенический бальзам для губ.

Возьмите новую обувь, наденьте ее и проверьте, в каких местах босоножки скорее всего смогут причинить вам неудобства. Затем именно эти места необходимо натереть тонким слоем бальзама для губ.

После применения данного средства вы почувствуете, как кожа стала мягче, однако и части обуви перестали натирать в определенных местах.

Важное примечание - для того, чтобы бальзам не испортил вашу обувь, отдайте предпочтение прозрачному средству.

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