Неожиданно получат нож в спину: какие знаки зодиака в 2023 году ждет парад зависти и лицемерия

Главред рассказывает, кто в год Черного Водяного Кролика может стать жертвой зависти и сплетен.

Кому из знаков зодиака надо хранить тайны в 2023 году? / pixabay.com

В 2023 году некоторым представителя зодиакального круга нужно быть крайне осторожными, ведь вокруг полно недоброжелателей, которые только и ждут какого-то промаха своих оппонентов. В этом году звезды советуют четырем знакам зодиака поменьше рассказывать окружающим о своих успехах и планах на будущее, ведь есть высокая вероятность, что им начнут завидовать и делать всевозможные маленькие пакости. Главред рассказывает, кто в год Черного Водяного Кролика оказался в коловороте зависти и лицемерия.

Подставить могут коллеги

Представителю земной стихии в 2023 году нужно быть осмотрительным в общении с коллегами на работе. Кого-то очень раздражает то, как Девы продвинулись по карьерной лестнице, а потому следует ожидать коварных поступков от так называемых "товарищей" по работе. Кроме того, этому знаку зодиака ни в коем случае не следует рассказывать о собственном доходе. Во-первых, окружающие будут изрядно завидовать таким результатам. Во-вторых, они могут пустить нехорошие слухи о Деве, которые в дальнейшем испортят репутацию на работе.

Рискует нарваться на критику

Еще один представитель земной стихии рискует попасть в коловорот дурных слухов о нем. Целеустремленный Козерог рискует нарваться на критику со стороны руководства. Поэтому ему следует внимательнее относиться к своим действиям и стараться не совершать ошибок. Как только этот знак зодиака совершит какой-то небольшой промах, плохие глаза сразу же донесут это руководителю. В результате Козерог рискует даже потерять свое рабочее место или его могут значительно понизить в должности.

Надо хранить свои тайны

Доброжелательного и уверенного в себе представителя воздушной стихии в этом году могут предать добрые "друзья". Водолей привык быть в центре внимания и у него есть очень много знакомых, однако кое-кто общается с этим знаком зодиака не из добрых намерений. Водолея могут подставить в самый неожиданный момент, да еще и пустить о нем дурные слухи. Именно поэтому в 2023 году звезды советуют этому знаку зодиака внимательнее относиться к выбору друзей и никому не доверять свои тайны.

Предаст близкий человек

В этом году представителя водной стихии может подставить самый близкий человек, с которым он хотел построить счастливую жизнь. Не исключено, что в 2023 году Рыбы случайно узнают об измене любимого человека. Этот знак зодиака испытает настоящий шок, ведь он никогда не мог такого ожидать. Звезды советуют Рыбам не впадать в депрессию, а заняться собой, ведь судьбоносная встреча еще впереди. Кроме того, стоит составить четкий план на будущее и понемногу следовать ему. Однако рассказывать о своих амбициозных целях никому не нужно.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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