Неоспоримая польза: зачем в CCCР белили бордюры и деревья

Эта практика была распространена в Советском Союзе, но сейчас вызывает любопытство и вопросы у многих людей.

Зачем раньше белили бордюры и деревья / скриншот YouTube

Наверняка вы или ваши родственники когда-нибудь белили бордюры или деревья. Эта практика была распространена в Советском Союзе, но сейчас вызывает любопытство и вопросы у многих людей.

Зачем в СССР белили бордюры?

Во времена СССР беление бордюров было обычной практикой, которую проводили в целях гигиены и эстетического оформления городских улиц. Белый цвет придавал городской среде чистоту и порядок, а также помогал сделать ее более яркой и заметной для водителей и пешеходов.

Для чего раньше белили деревья?

В прошлом деревья белились с целью защиты от насекомых и болезней. Белый цвет отражал солнечные лучи, что помогало снизить температуру внутри ствола дерева и предотвратить перегревание коры. Также белый цвет препятствовал размножению вредителей и помогал сохранять деревья здоровыми.

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Откуда пошло белить деревья?

История этой "традиции" восходит к средневековой Европе, когда монахи начали белить стволы деревьев вокруг своих монастырей. Это было сделано не только для эстетических целей, но и для защиты деревьев от насекомых и болезней.

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