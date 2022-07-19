Необычное соединение планет сильно ударит по финансам: чего ждать всем знакам с 20 июля по 10 августа

У Овнов может исчезнуть один из источников дохода. Львов ждут большие перемены на работе, а Стрельцы получат неожиданное предложение.
С 20 июля по 10 августа 2022 года в знаке Тельца, который отвечает за ресурсы - финансы, продовольствие, ценные бумаги, недвижимость, энергоресурсы - произойдет редкое соединение планет. В 18-м градусе соединятся планеты нестабильности Марс, Уран и Лунный Кармический узел Раху. Астролог из Австралии Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, как это соединение повлияет на все знаки зодиака.
Гороскоп для Овнов с 20 июля по 10 августа 2022
У Овнов может исчезнуть один из источников дохода. Например, если вам давали деньги родители, то финансовый поток прекратится. Если вы сдавали квартиру и с этого получали доход, то квартиранты съедут, а новых вы не сможете найти.
Некоторые Овны поменяют работу или начнут работать на себя.
Гороскоп для Тельцов с 20 июля по 10 августа 2022
Тельцы могут стать независимыми, начнут совершенно неожиданный бизнес. Некоторые Тельцы расстанутся с бизнес-партнером. Также возможен развод.
Некоторых представителей знак ждет необычный союз с человеком или компанией из-за границы.
Гороскоп для Близнецов с 20 июля по 10 августа 2022
Если у Близнецов были длительные финансовые обязательства, то наконец-то придет освобождение.
Близнецы, которые переехали в другую страну, вернутся домой.
Некоторые представители знака потеряют работу.
Гороскоп для Раков с 20 июля по 10 августа 2022
Раков ждет резкая смена планов. Произойдет она из-за какого-то неожиданного события.
Некоторые Раки расстанутся с друзьями или выйдут из какого-то коллектива.
Гороскоп для Львов с 20 июля по 10 августа 2022
Львов ждут большие перемены в работе, которые могут касаться зарплаты или финансовых поступлений. В результате Львы могут начать работать в другой сфере или по-другому. Возможны как потери, так и приобретения.
Гороскоп для Дев с 20 июля по 10 августа 2022
Дев ждет неожиданное решение каких-то юридических вопросов. Не исключен незапланированный переезд в другой город или страну. Некоторые Девы бросят учебу или решат получить необычную профессию.
Гороскоп для Весов с 20 июля по 10 августа 2022
Перемены затронут финансы мужа, родителей, детей, а точнее тех денег, которыми вы пользовались. Например, кто-то потеряет работу и не сможет вам помогать. Отменятся выплаты, которые вы получали.
При этом Деву могут получить прибыль, которую заслужили кармически (наследство, выигрыш в лотерею).
Гороскоп для Скорпионов с 20 июля по 10 августа 2022
Скорпионов ждет разрыв деловых или романтических отношений, прекращение финансового контракта. Возможен неожиданный развод и раздел имущества.
В то же время может поступить предложение заключить контракт с иностранной компанией. Не исключено внезапное заключение брака с тем, кто намного младше вас, имеет необычную профессию или живет за границей.
Гороскоп для Стрельцов с 20 июля по 10 августа 2022
Стрельцов ждут перемены на работе или неожиданное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Стрельцы могут заняться тем, чего они раньше не делали.
В том, что касается здоровья, Стрельцы могут начать применять нетрадиционные методы лечения, изменить режим питания. Возможно неожиданное излечение от болезни.
Гороскоп для Козерогов с 20 июля по 10 августа 2022
В бизнесе могут быть непредвиденные сюрпризы. Случится то, чего вы не ожидаете. Астролог посоветовала подготовиться.
В любви возможно как неожиданное расставание, так и внезапная любовь с первого взгляда.
Гороскоп для Водолеев с 20 июля по 10 августа 2022
У многих Водолеев будет неожиданный переезд из-за любви, работы, военных действий и т.д.
Возможно будет неожиданная и незапланированная смена состава семьи.
Гороскоп для Рыб с 20 июля по 10 августа 2022
У Рыб резко поменяется круг общения из-за переезда, новой работы. Некоторые представители знака будут срочно осваивать новые навыки или учить иностранный язык.
Некоторые Рыбы могут услышать шокирующую новость о сестре или брате.
Астролог советует не давать никому денег в долг, поскольку скорее всего их не вернут.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на июль 2022: Овнам - удача, Тельцам - судьбоносная встреча, Близнецам - деньги
- Гороскоп Таро на июль 2022: Львам стоит поберечь сердце, Девы начнут все с нуля, а Раков ждет успех
- Гороскоп Таро на июль 2022: один из знаков зодиака ждет невероятная удача