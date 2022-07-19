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Необычное соединение планет сильно ударит по финансам: чего ждать всем знакам с 20 июля по 10 августа

19 июля 2022, 14:32

У Овнов может исчезнуть один из источников дохода. Львов ждут большие перемены на работе, а Стрельцы получат неожиданное предложение.

гороскоп 2022
Раков ждет резкая смена планов, говорит гороскоп 2022 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

С 20 июля по 10 августа 2022 года в знаке Тельца, который отвечает за ресурсы - финансы, продовольствие, ценные бумаги, недвижимость, энергоресурсы - произойдет редкое соединение планет. В 18-м градусе соединятся планеты нестабильности Марс, Уран и Лунный Кармический узел Раху. Астролог из Австралии Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, как это соединение повлияет на все знаки зодиака.

Гороскоп для Овнов с 20 июля по 10 августа 2022

У Овнов может исчезнуть один из источников дохода. Например, если вам давали деньги родители, то финансовый поток прекратится. Если вы сдавали квартиру и с этого получали доход, то квартиранты съедут, а новых вы не сможете найти.

Некоторые Овны поменяют работу или начнут работать на себя.

Гороскоп для Тельцов с 20 июля по 10 августа 2022

Тельцы могут стать независимыми, начнут совершенно неожиданный бизнес. Некоторые Тельцы расстанутся с бизнес-партнером. Также возможен развод.

Некоторых представителей знак ждет необычный союз с человеком или компанией из-за границы.

Гороскоп для Близнецов с 20 июля по 10 августа 2022

Если у Близнецов были длительные финансовые обязательства, то наконец-то придет освобождение.

Близнецы, которые переехали в другую страну, вернутся домой.

Некоторые представители знака потеряют работу.

Гороскоп для Раков с 20 июля по 10 августа 2022

Раков ждет резкая смена планов. Произойдет она из-за какого-то неожиданного события.

Некоторые Раки расстанутся с друзьями или выйдут из какого-то коллектива.

Гороскоп для Львов с 20 июля по 10 августа 2022

Львов ждут большие перемены в работе, которые могут касаться зарплаты или финансовых поступлений. В результате Львы могут начать работать в другой сфере или по-другому. Возможны как потери, так и приобретения.

Гороскоп для Дев с 20 июля по 10 августа 2022

Дев ждет неожиданное решение каких-то юридических вопросов. Не исключен незапланированный переезд в другой город или страну. Некоторые Девы бросят учебу или решат получить необычную профессию.

Гороскоп для Весов с 20 июля по 10 августа 2022

Перемены затронут финансы мужа, родителей, детей, а точнее тех денег, которыми вы пользовались. Например, кто-то потеряет работу и не сможет вам помогать. Отменятся выплаты, которые вы получали.

При этом Деву могут получить прибыль, которую заслужили кармически (наследство, выигрыш в лотерею).

Гороскоп для Скорпионов с 20 июля по 10 августа 2022

Скорпионов ждет разрыв деловых или романтических отношений, прекращение финансового контракта. Возможен неожиданный развод и раздел имущества.

В то же время может поступить предложение заключить контракт с иностранной компанией. Не исключено внезапное заключение брака с тем, кто намного младше вас, имеет необычную профессию или живет за границей.

Гороскоп для Стрельцов с 20 июля по 10 августа 2022

Стрельцов ждут перемены на работе или неожиданное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Стрельцы могут заняться тем, чего они раньше не делали.

В том, что касается здоровья, Стрельцы могут начать применять нетрадиционные методы лечения, изменить режим питания. Возможно неожиданное излечение от болезни.

Гороскоп для Козерогов с 20 июля по 10 августа 2022

В бизнесе могут быть непредвиденные сюрпризы. Случится то, чего вы не ожидаете. Астролог посоветовала подготовиться.

В любви возможно как неожиданное расставание, так и внезапная любовь с первого взгляда.

Гороскоп для Водолеев с 20 июля по 10 августа 2022

У многих Водолеев будет неожиданный переезд из-за любви, работы, военных действий и т.д.

Возможно будет неожиданная и незапланированная смена состава семьи.

Гороскоп для Рыб с 20 июля по 10 августа 2022

У Рыб резко поменяется круг общения из-за переезда, новой работы. Некоторые представители знака будут срочно осваивать новые навыки или учить иностранный язык.

Некоторые Рыбы могут услышать шокирующую новость о сестре или брате.

Астролог советует не давать никому денег в долг, поскольку скорее всего их не вернут.

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