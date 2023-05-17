Необычная история обычного явления: кто придумал комнатные растения

Мало кто знает, как комнатные растения влияют на нашу жизнь и кто придумал выращивать их в домах.

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кто придумал комнатные растения / коллаж: Главред, фото: pexels

Цветы в доме - давняя традиция. Однако практически каждый человек, совершая те или иные действия в современной жизни мало задумывается о том, откуда эти традиции берут начало. Сегодня мы расскажем о том, кто придумал комнатные растения.

Когда появились комнатные растения - традиция или необходимость

На таком явлении, как комнатные цветы внимание акцентируется редко, однако на самом деле традиция выращивать в домах растения берет свое начало ещё со времен Древнего Египта.

На изображениях того времени, которые сохранились до наших дней, можно увидеть, что храмы и общественные помещения украшались растениями в емкостях, похожих на современный вазон для цветов. Подобные этому явления также были замечены в Древней Греции и Риме, где внутри помещений были организованы маленькие сады.

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Немного позже, уже в Германии, прием графа Голландии был сопровожден украшениями из цветов и цветущих деревьев, за что организатора этого действия Альберта Мангуса обвинили в колдовстве.

Затем первым похожим на современный вазон изобретением был террариум - стеклянный ящик небольшого размера, в котором англичанин по имени Уорд перевозил свои привередливые растения. Таррариум был изобретен для защиты цветов от внешнего воздействия. Традиция выращивать дома цветы плотно укоренилась, однако со временем ее цели расширились и уже кроме "украшения" комнатные растения стали выполнять совсем другие функции, о которых мы расскажем далее.

Для чего люди выращивают комнатные растения - в чем суть традиции

Как мы уже написали выше, изначально цветы в вазонах использовали для украшения пространства вокруг себя. Однако мир развивается и со временем стало известно, что растения обладают невероятной способностью улучшать воздух с помощью переработки углекислого газа на кислород. Также невозможно не отметить тот факт, что открытием стала способность растений в очищении воздуха от вредных и опасных для человека веществ.

Как комнатные растения влияют на нашу жизнь - неоспоримая польза многовековой традиции

Как мы уже сказали выше, цветы способны давать человеку много кислорода. Однако это не все хорошие свойства. Помимо этих полезных качеств, цветы могут позитивно влиять на психику и жизненную энергию человека благодаря своему цвету и выделенным аэроионами. Эти компоненты способно значительно улучшать самоощущение человека и менять его настроение.

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