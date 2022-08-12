Необычайно полезные груши: кому нужно начать их есть, а кому срочно прекратить

В чем польза груш и кому их нельзя есть / ua.depositphotos.com

Август - это сезон сочных летних груш. Наверняка многие любят эти плоды, ведь они сладкие, как мед. Груши не только вкусные, но и чрезвычайно полезные. В них содержится огромное количество витаминов и минералов, которые так необходимы для нашего организма, чтобы сохранить здоровье и красоту.

Но оказывается, некоторым людям груши лучше не употреблять, ведь они могут серьезно навредить здоровью. А еще их нельзя кушать в определенное время суток, ведь также могут быть негативные последствия.

Мы разобрались, в чем же польза и вред груши и кому о ее существовании лучше забыть.

Какие полезные вещества находятся в груше

В груше содержится огромное количество фолиевой кислоты, которая необычайно полезна беременным женщинам. Этот плод наполнен витаминами группы В (В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12), групп С, D, E, H, K и PP.

Кроме того, плоды груши богаты минералами - калий, кальций, натрий, магний, фосфор, сера, железо, хлор, бор.

Как влияет груша на организм

Груши замечательно влияют на метаболизм, они его ускоряют, что помогает сбросить лишние килограммы. Особенно твердые сорта этого плода богаты пищевыми волокнами и полифенолами, которые стимулируют работу кишечника, улучшая пищеварение.

Также ученые убеждены, что регулярное употребление груш может значительно снизить риск развития диабета 2 типа у людей разных возрастных групп.

В чем польза груш и кому их нельзя есть / ua.depositphotos.com

Для мужчин этот плод может помочь в проблемах с предстательной железой. Груша улучшает кровообращение и лимфообращение в органах малого таза, что благоприятно сказывается на потенции.

Этот плод также способен укрепить сосуды и сердечную мышцу, а еще восстановить сердечный ритм.

Для женщин этот плод может стать находкой, которая все это время была под рукой. Груши могут приостанавливать процессы старения организма, участвуют в регенерации клеток и омолаживают.

Ретинол, который содержится в плодах, отлично влияет на волосу и кожу, а также укрепляет зрение. Груша также полезна тем, у кого обнаружили проблемы со щитовидной железой и недостатком йода.

Стоит отметить, что лучше не очищать плод от кожуры, ведь именно там содержатся практически все полезные вещества.

Когда лучше не кушать груши

Употреблять этот плод совсем не рекомендуется натощак. Груши хоть и улучшают пищеварение, но они содержат очень много клетчатки, которая будет только раздражать слизистую желудка и кишечника.

В результате этого может появиться боль в животе, спазмы или же усилится перистальтика кишечника.

Кому нельзя есть груши

Этот плод лучше не кушать людям, у которых есть язвы, гастриты или другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Также не стоит есть плоды кислых сортов пожилым людям. Они могут усугубить расстройства нервной системы. К тому же, они только повысят аппетит, но будут трудно усваиваться организмом.

Недавно Главред рассказывал о том, что диетолог нашла неожиданную полезность груши для тела.

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