Необычайно ароматные и очень сладкие: 5 лучших сортов огурцов, которые никогда не горчат

Огородники уже активно подыскивают лучшие сорта огурцов, которые долго плодоносят и не горчат.

Какой сорт огурцов самый лучший? / ua.depositphotos.com

Наступила весна, а это значит, что скоро начнется сезон садоводства. Многие огородники заранее закупают семена разнообразных овощей, чтобы потом вовремя все посеять. В частности, садоводы уже активно подыскивают сорта огурцов, которые долго плодоносят и не горчат. Главред рассказывает, какие есть лучшие сорта огурцов для открытого грунта.

Сорт огурцов Альгамбра – это раннеспелый сорт огурцов, который отличается высокой урожайностью и хорошей устойчивостью к различным болезням. Плоды этого сорта имеют темно-зеленый цвет и длину около 10-12 см, что делает их идеальными для консервирования и употребления в свежем виде. Мякоть этих огурцов кремово-белого цвета. Они очень хрустящие и сочные. Кроме того, огурцы сорта Альгамбра не подвержены горечи при любых условиях выращивания.

Сорт огурцов Лазурит – это высокоурожайный раннеспелый сорт огурцов, который относится к корнишонному типу. Плоды этого сорта огурцов отличаются относительно небольшим размером – длина 8-10 см. Кожура имеет темно-зеленый цвет с острыми шипами. Мякоть на вкус очень сладкая, без горечи. Огурчики очень хрустящие. Их можно выращивать как в теплице, так и на открытом грунте.

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Сорт огурцов Мамай – это гибридный сорт раннего созревания. Он относится к корнишонному типу огурцов и отличается малыми размерами плодов – в среднем они достигают длины 8-10 см. Огурцы Мамай имеют тонкую зеленую кожуру с белыми колючками. Особенностью этого сорта является высокий урожай, а также устойчивость к болезням и вредителям, что позволяет выращивать его как на открытом грунте, так и в теплице.

Сорт огурцов Родос – это сорт огурцов, который относится к раннеспелым гибридам. Этот сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Плоды имеют цилиндрическую форму и длину около 10-12 см, зеленого окраса с белыми шипами. Огурцы Родос имеют очень хороший вкус, не горькие, хрустящие и сочные. Этот сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице

Сорт огурцов Сюзанна – это один из самых популярных сортов огурцов среди огородников. Он относится к гибридным огурцам и имеет несколько преимуществ по сравнению с другими сортами. В частности, этот сорт характеризуется высокой урожайностью и хорошей устойчивостью к болезням. Огурцы этого сорта имеют цилиндрическую форму, длина достигает 12-15 см, а диаметр – 3-4 см. Кожура огурцов имеет темно-зеленый цвет с белыми шипами, мякоть их хрустящая и сочная.

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