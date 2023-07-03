Немыслимая польза за копейки: что можно сделать из бутылок для огорода

Пластиковые бутылки в огороде - это не только экологически ответственное решение, но и прекрасная возможность воплотить свою творческую энергию.

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Что можно сделать из пластиковых бутылок для огорода / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Когда речь идет об огороде, одним из самых распространенных материалов, которые можно переработать и использовать снова, являются пластиковые бутылки.

Мы расскажем о способах использования бутылок, чтобы создать функциональные и стильные элементы для вашего огорода.

Удобрение в пластиковых бутылках

Наполните пустые пластиковые бутылки смесью питательных веществ и земли, чтобы создать миниатюрные удобрения для растений. Вырежьте небольшие отверстия в дне каждой бутылки, чтобы обеспечить полив и дренаж. Затем закопайте бутылки рядом с растениями, и они будут постепенно высвобождать питательные вещества, способствуя их росту.

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Самополивающиеся горшки

Используйте пластиковые бутылки в качестве горшков, чтобы обеспечить систему самополива для ваших растений. Сделайте небольшие отверстия в крышке бутылки, затем заполните ее водой и закрепите обратно. Затем переверните бутылку и вставьте ее в землю рядом с растением. Вода будет постепенно проникать в грунт, поддерживая влажность и увлажняя растение.

Вертикальный сад из бутылок

Создайте уникальный вертикальный сад, используя пластиковые бутылки. Отрежьте верхнюю часть бутылки, оставив небольшое отверстие для посадки растения. Затем закрепите бутылку на стене или заборе, заполнив ее землей и посадив растение. Таким образом, вы сможете использовать вертикальное пространство и создать удивительный зеленый уголок в своем огороде.

Защита от вредителей

Используйте пластиковые бутылки в качестве защиты от вредителей. Подрежьте дно и верхнюю часть бутылки, чтобы создать защитный колпак над молодыми растениями. Это поможет предотвратить повреждения от насекомых и погодных условий, позволяя растениям безопасно расти и развиваться.

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