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Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 мая 2021, 13:17

Купальник – переменчив, поэтому в каждом сезоне нас ждут сюрпризы, порой неожиданные. В частности, грядущее лето 2021 точно всех удивит.

  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram
  • Бикини 2021
    Бикини 2021 Instagram

Купальник – не просто символ лета, а исключительный элемент гардероба, который женщина не готова носить из года в год. Не в последнюю очередь это происходит потому, что в нем мы демонстрируем свою фигуру, а это очень чувствительная тема для многих. В то же время красивый модный купальник женский способен на чудеса: он дарит нам такое важное чувство уверенности в себе.

В свою очередь купальник – переменчив, поэтому в каждом сезоне нас ждут сюрпризы, порой очень неожиданные. В частности, грядущее лето 2021 точно всех удивит.

Согласитесь, в последние несколько лет мы уже привыкли к силуэтам 80-х настолько, что даже не представляем, что высокая талия, в том числе и в купальниках, пройдет мимо нас.

Более того, мы уже начинаем понемногу прощаться с винтажными купальниками в стиле 50-х – все эти модели с "бабушкиными" трусиками опять становятся историей.

"Лед тронулся", и главным доказательством этому является то, что в моду врывается соблазнительный, немного дикий и очень откровенный купальник, состоящий из двух частей. Встречайте, в моду на лето 2021 входит миниатюрный купальник бикини!

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Если вы уже мечтаете о море и пляже, то самое время подобрать себе идеальный бикини. Мы собрали для вас фотогалерею модных купальников бикини из Instagram – обязательно посмотрите на то, что в тренде.

Модные купальники бикини лето 2021 – на что обратить внимание

Цвет

Тут нет каких-то четких ограничений, ведь форма – превыше всего. Поэтому смело выбирайте то, что больше нравится. Это могут быть бикини с принтами животных, а также с цветами, полосками, звездочками и в горошек.

Однотонные купальники ярких цветов, таких как розовый, зеленый, синий, желтый и бирюзовый – тоже заслуживают внимания. Кроме того, в тренде также черно-белые варианты – он очень эффектные!

Бикини 2021
Бикини 2021 / Instagram

Детали

В последние несколько сезонов многие женщины полюбили купальники с рюшами, бантиками, завязками и асимметрией, поэтому и бикини 2021 щедро украшены интересными деталями. Такой купальник, словно магнит – взгляд от него оторвать сложно.

Бикини 2021
Бикини 2021 / Instagram

Загар

Поздравляем вас: наконец в моде купальники, которые практически ничего не закрывают, поэтому можете не волноваться, что после нескольких часов на пляже вы превратитесь в зебру. Купальники бикини дарят отличную возможность получить красивый загар.

Бикини с косточками

Купальники "треугольники" выглядят привлекательно, но многие женщины отмечают, что чувствуют себя намного увереннее и сексуальнее, если у купальника есть косточки. Такой купальник идеально подходит каждой женщине с любым размером груди.

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