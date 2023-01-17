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Нельзя класть это в стиральную машинку: какие лайфхаки могут сломать вашу технику

17 января 2023, 03:15
Не всегда "народные способы" стирки и выведения пятен являются безопасными. Некоторые из них могут привести к непоправимым повреждениям вашей техники.
Стирка, стиральная машина
Есть вещи, которые нельзя класть в стиральную машинку/ ua.depositphotos.com

В интернете можно наткнуться на множество советов и лайфхаков, которые вроде бы должны помочь во время стирки вещей. Одни из них призваны вывести те или иные пятна, другие будто бы помогают собрать волосы или шерсть с вещей в стиральной машине.

Однако на самом деле не все такие советы являются действенными. Часть из них может вообще не справиться с поставленными перед ними задачами. Но еще хуже то, что некоторые лайфхаки могут серьезно навредить вашей стиральной машине или сломать ее.

Рассмотрим три распространенных "совета из интернета", использование которых может серьезно навредить машинке.

1. Влажная салфетка в машинке

Такой лайфхак предлагают для того, чтобы собрать волосы, шерсть, катышки и прочий мелкий мусор, который попадает в барабан стиральной машинки вместе с одеждой. Мол, всё это может собрать на себя салфетка.

Но с использованием такого совета может появиться серьезная проблема. Ведь салфетка маленькая, и ее может просто затянуть в барабан машинки.

2. Фольга для того, чтобы одежда не электризовалась

Часто в интернете появляется совет положить в барабан стиральной машины шарики пищевой фольги для того, чтобы предотвратить появление электризации вещей. Однако этот совет также может быть опасным для машинки, ведь фольга и процессе стирки может раскрошиться и забить фильтр.

3. Полиэтиленовый пакет в машинке

Такой лайфхак может быть еще опаснее, чем предыдущие. Полиэтиленовый пакет советуют класть в барабан машинки будто бы для того, чтобы либо собрать мусор, либо облегчить глажку. Однако на самом деле пакет может еще быстрее затянуть под барабан машинки, чем уже упомянутую салфетку, ведь он тоньше и легче.

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