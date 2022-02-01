Нельзя давать коровье молоко: как кормить новорожденных котят без кошки

Новорожденных котят нужно кормить специальной смесью / ua.depositphotos.com

Новорожденные котята нуждаются в особом и правильном уходе. Лучше всего, когда такой уход для них обеспечивает мама-кошка. Однако бывают ситуации, когда новоиспеченная мамочка бросает своих детей, или же вы нашли младенцев на улице – и тогда возникает вопрос, как кормить котят без кошки.

Маленькие котята могут есть только специальную молочную смесь. Им нельзя давать коровье молоко, ведь его состав значительно отличается от кошачьего, что затрудняет переваривание. Коровье молоко также может вызвать аллергию – она проявляется в покраснении кожи и лапок.

Заменитель кошачьего молока можно приобрести в зоомагазине. Он имеет специальный сбалансированный состав и позволяет подрастающим организмам котят получить все необходимые компоненты.

Режим питания новорожденных котят:

первые два дня – каждые 2 часа,

до недели – каждые 3 часа,

до двух недель – каждые 4 часа,

до трех недель – каждые 6 часов,

до месяца – 4 раза в день.

Как правильно кормить котят

Для кормления новорожденных котят нужно купить в ветеринарной аптеке соску и бутылочку. Также может подойти обычный медицинский шприц без иглы.

Как вариант, можно использовать резиновую часть от пипетки, которую одеть на небольшую емкость для еды. Отверстие в ней можно проколоть с помощью раскаленной иглы.

Реклама

Однако к месячному возрасту лучше использовать соску. Таким образом у котенка будет удовлетворен сосательный рефлекс. Но, что еще более важно, это снизит риск попадания пищи в дыхательные пути, что может вызвать пневмонию. Если же вы всё таки кормите котенка из пипетки или шприца без иглы, нужно быть крайне осторожными.

Чем кормить месячного котенка

Когда котятам уже исполнился месяц, можно включать в рацион специальный влажный корм. Такие корма выбираются согласно возрасту животных. Позже можно давать кушать и сухой корм.

Также с месячного возраста можно давать котятам:

нежирное отварное мясо,

отварные или паровые овощи,

каши,

нежирный домашний творог.

Новорожденные котята весят от 90 до 130 грамм – это зависит от породы и пола. Если малышей правильно кормить, то они должны еженедельно прибавлять в весе примерно 100 грамм. До 2-3 месяцев их вес должен достичь от 900 до 1200 грамм. Если котенок плохо набирает вес, это может свидетельствовать либо о недоедании, либо о болезни.

Или корма, или домашняя еда

Для кормления котят без кошки нельзя применять смешанный тип питания. Специалисты отмечают, что нужно выбрать один тип:

еда, которая готовится дома,

купленный сухой или влажный корм.

Если уже старших котят вы перевели на сухой корм, нужно следить, чтобы они пили достаточно воды. Если же ваши маленькие четвероногие друзья упорно отказываются пить свою норму в день, то лучше выбрать для них влажные корма.