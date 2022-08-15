Некоторые хозяйки солят одежду при стирке, а другие им завидуют: в чем секрет

Соль, стиральная машина / скриншот, pixabay.com

Несмотря на появление стиральных машин с различными режимами стирки, изобретательные хозяйки пользуются своими лайфхаками.

Солить вещи при стирке - один из них. Главред разбирался, на сколько полезен странный лайфхак.

Защищает цвет

Не секрет, что в результате неправильной стирки белая ткань может стать сероватого оттенка, а цветная – потерять яркость. Существует множество порошков, которые сохраняют цвет и яркость одежды.

Стирка вещей с солью поможет заменить дорогие редства и сохранить яркий их цвет. Для этого нужно только добавить 1 столовую ложку соли в стиральную машину. В результате одежда будет выглядеть аккуратно и не потеряет свой вид после многих стирок. Еще один важный момент – соль помогает эффективно выполаскивать стиральное средство из ткани, а это как раз способствует сохранению цвета.

Как обновить старые вещи

Для этого необходимо замочить их в теплой воде и оставить минут на 30-40. После такой процедуры они обретут первоначальный вид. Поможет соль и в том случае, если ткань линяет. Точно также замочите белье перед стиркой в соленой воде, а затем уже загрузите его в стиральную машинку.

Соль выведет пятна

Если вы пролили вино на блузку, сразу же присыпьте это место солью. Затем замочите вещь в холодной воде на 30-40 минут и только после этого стирайте в машинке.

Важно. При стирке придерживайтесь рекомендаций по уходу за данным материалом, указанным на ярлычке.

Если добавить соль в холодную воду для замачивания, она поможет избавиться от пятен крови на одежде. Такое белье потом стирают при умеренной температуре, и все загрязнения успешно отстирываются. При необходимости его можно даже прокипятить, но делать это можно далеко не с каждой тканью.

Другой вид сложных пятен – от ржавчины. Чтобы от них избавиться, необходимо оттереть загрязнение солью, смешанной с соком лимона. После этого вещь нужно высушить и прополоскать. Следы пота исчезают после стирки в горячей воде, в которую добавляют соль в соотношении 3 столовые ложки на 1 литр жидкости.

Стирка вещей с солью безвредна для любого типа белья. В том числе для тюлей и занавесок, которые обычно стираются руками. Просто добавьте к стиральному порошку соль в указанной пропорции и стирайте как обычно.

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