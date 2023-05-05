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Неистовая головоломка: только люди с впечатляющим IQ могут найти инопланетянина на свадебном фото

Алина Дембицкая
5 мая 2023, 02:33
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В Сети появилась очень сложная головоломка, с решением которой не каждый может справиться.
головоломка
Сеть всколыхнула очень сложная головоломка / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Bright Side

Головоломки – это фантастический способ потренировать мозг и повысить уровень IQ. Во время их решения улучшаются когнитивные функции мозга, такие как мышление, память, логика и внимание. К тому же, головоломки обеспечивают превосходный отдых от повседневных рутинных дел.

Так, в Сети появилась очень сложная головоломка, с решением которой не каждый может справиться. На рисунке изображена свадебная церемония. Мы видим невесту, жениха, а также еще трех гостей. Эти люди выглядят как свидетели молодоженов.

Задача состоит в том, чтобы определить, кто из этих людей является инопланетянином. Поспешите как можно быстрее справиться с этой задачей, ведь у вас есть на это всего 20 секунд.

видео дня
головоломка
Попытайтесь определить, кто из этих людей является инопланетянином / Bright Side

Эта головоломка многих людей вводит в ступор, ведь на первый взгляд может показаться, что ошибки вообще нет. Если вам ее трудно найти за 20 секунд, то можете не смотреть на время, а просто спокойно проанализировать изображение каждого гостя.

Справились ли вы с заданием? Если да, то можете гордиться собой, ведь головоломка очень сложная. Итак, инопланетянкой является невеста. Посмотрите внимательнее на ее руки. У нее их аж целых три! В двух руках она держит цветы, а одной держится за жениха.

головоломка
Инопланетянкой оказалась невеста / Bright Side

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