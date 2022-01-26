Нехватка какого вещества грозит болезнью сердца - комментарий диетолога / ua.depositphotos.com

Вещество селен играет весьма значимую роль для работы человеческого организма, а дефицит этого вещества может привести к серьезным проблемам и заболеваниям. Об этом заявила РИА Новости врач-диетолог Ирина Рыль.

"Селен — мощный антиоксидант. Обладает способностью предотвращать повреждение ДНК и обеспечивать укрепление иммунной системы. Селен позволяет устранить воспалительные процессы в организме и снизить уровень маркера воспаления CRP (C-реактивный белок − Главред). Согласно результатам исследований, ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови. И теория свободных радикалов это подтверждает", — рассказала Рыль.

Диетолог отдельно отметила, что селеном богаты бразильский орех, устрицы, морепродукты, яйца, сардины.

"Дефицит селена в организме может привести к возникновению таких заболеваний, как аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз. У людей с болезнью Альцгеймера выявляется критически низкий уровень селена. В то время как употребление его в терапевтической дозе позволяет улучшить ситуацию. Селен является антагонистом мышьяка, защищает организм от воздействия кадмия, свинца, таллия, ртути. Преимуществом селена является то, что он реактивирует витамины С и Е обратно в их активное состояние, поэтому селен, витамины С и Е, а также цинк хорошо сочетаются в один прием, усиливая действие друг друга", — подытожила Рыль.

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Напомним, ранее сообщалось, что есть определенное количество "полезных" продуктов, которые легко могут навредить организму. Об этом рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, опасность может представлять рыба тунец. В течение жизни она накапливает тяжелые металлы, в том числе ртуть.

"Важно понимать, что тунец — это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить", — сообщил Арзамасцев.