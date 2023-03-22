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Нехитрые и простые способы: как сделать так, чтобы кастрюля не пригорала

22 марта 2023, 18:30
Проблема, которая всегда огорчает и добавляет хлопот на кухне - пригоревшая кастрюля. Однако есть несколько способов эту проблему предотвратить.
как сделать так, чтобы кастрюля не пригорала
как сделать так, чтобы кастрюля не пригорала / коллаж фото ua.depositphotos.com

Пригоревшая кастрюля приносит много хлопот - это неприятный запах на кухне, дополнительная грязная посуда и испорченное блюдо. О том, как избежать этой проблемы расскажем дальше.

Как сделать так, чтобы кастрюля не пригорала - самый распространенный способ

Чаще всего пригорают блюда, которые готовятся на молоке, в частности - каши. Сделать так, чтобы это не происходило довольно просто. Стоит запомнить, что кастрюля не пригорит, если прежде, чем налить в нее молоко - вы зальете туда воду на уровень в один сантиметр.

Воду стоит довести до кипения и уже после этого добавлять молоко, в которой вы привычным способом сварите кашу.

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Что делать чтобы не пригорела эмалированная кастрюля - решение проблемы

В приготовлении каши одну из главных ролей играет время, за которое она сварится. Также время играет роль в том, чтобы каша не пригорала. Важно следить, чтобы каша не оставалась без воды и вовремя ее добавлять, если крупа не готова, или же выключить, если вся вода испарилась. Также в конце приготовления можно добавить в кастрюлю масло - оно немного задержит пригорание. И всё же самое верное решение - контролировать приготовление.

Что делать если пригорело дно кастрюли - исправляем проблему

Нагар от пригоревшего блюда - самое неприятное, поскольку его достаточно трудно отмыть, однако это возможно.

Для того, чтобы более легко отчистить посуду от нагара, вам пригодится раствор соды, а именно - смешайте соду с малым количеством воды, пока она не превратится в простую пасту. Затем эту смесь необходимо прокипятить, после чего охладить кастрюлю и помыть привычным способом с помощью губки для мытья посуды.

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