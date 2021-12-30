Негативно влияет на работу мозга: ученые назвали напиток, который вреден для ребенка

Ученые назвали напиток, который вреден для ребенка / 1zoom.ru

Для дошкольников особенно опасны сладкие напитки, ведь они могут повредить работу мозга. Ученые исследовали около 6400 детей в возрасте от 6 до 12 лет. Они спрашивали их, как часто они употребляют сладкие напитки.

Как выяснилось, большее потребление сладких напитков было связано с худшими показателями по этим оценкам, пишет Nutrients.

"Это служит прекрасным напоминанием родителям, что газированные напитки, энергетики и соки не должны быть основными напитками, которые предлагаются дома или доступны детям", – говорится в исследовании.

Ученые говорят, что лучший напиток для ребенка - это вода. К тому же к ней можно добавить ягоды, цитрусовые или даже огурцы, чтобы придать ей вкус.

Читайте также"Я вас жутко удивлю": доктор Комаровский раскритиковал популярный напиток, назвав ему альтернативуВажно ограничить сладкие газировки навсегда, говорят ученые. Это влияние на когнитивные функции не ограничивается краткосрочным периодом. Отмечается, что слишком большое употребление сладкой газировки в детстве влияет на сознание детей в дальнейшей жизни, а именно ухудшается память во взрослом возрасте.

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