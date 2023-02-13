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Небанальные идеи: какой оригинальный подарок на 14 февраля можно подарить любимому человеку

13 февраля 2023, 16:24
В преддверии праздника все задумываются над тем, что можно подарить на 14 февраля любимому человеку. Главред поможет в выборе оригинального подарка.
пряники,любовь
Что можно подарить на Святого Валентина / Скриншот видео с youtube.com

Уже завтра во всем мире будет атмосфера любви и праздника, ведь 14 февраля отмечается Международный День всех влюбленных. Несмотря на большую любовь к своему партнеру выбрать идею подарка довольно не просто. В нашем материале вы сможете найти несколько идей подарков для второй половинки.

Что можно подарить на Святого Валентина – идеи подарка для мужчин

Мужчины достаточно непривередливы, однако выбрать для них подарок иногда крайне сложно. Мы собрали список небанальных способов поздравить любимого с праздником.

Для того, чтобы память о вас сопутствовала мужчине ежедневно, можно дарить что-то, что будет в использовании всегда. Это простые примеры – шарф, новый кошелек или сумка, сейчас актуально подарить павербанк или ланчбокс с подогревом. Также неплохим подарком будет флакон любимого парфюма, любимого напитка или стильный элемент одежды.

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Ни для кого не секрет, что многие мужчины не против отведать вкусной еды, а значит у женщин всегда есть возможность удивить новым блюдом или выпечкой.

Что подарить любимому человеку на День Святого Валентина – идеи подарка для женщин

Женщина – как открытая книга, часто она сама говорит о том, что хочет получить в подарок, достаточно просто фиксировать это и слышать ее. Однако праздник уже завтра и некоторые уже не успеют знать о подарке заранее.

Конечно, одним из самых универсальных поздравлений являются цветы, но не будьте банальны, хватит дарить красные розы, будьте более креативным и подарите, например, тюльпаны – она напомнят о предстоящей весне. Также никогда не будут лишними украшения и книги, особенно, если вы хорошо знаете о предпочтениях своей избранницы. А вот если ваша любимая – фанатка косметики, в букет цветов можно вложить сертификат на покупку в магазинах косметики. И всё же больше, чем любой подарок женщины любят внимание – подарите своей любимой вечер-сюрприз, проведенный вместе.

Оригинальный подарок на день Святого Валентина – материальное, но тоже приятное

С эмоциями в военное время трудно, но праздники важны. Потому, если у вас не хватает сил подарить впечатления о которых мы напишем дальше – дарите просто подарки.

Материальным подарком может быть любая необходимая техника – например, наушники или новый смартфон, возможно девайс для ухода за собой. Это также могут быть предметы одежды или быта. Главное – дополнить подарок личным, вы можете подписать открытку вручную, прикрепить к подарку сладости или шары.

Что можно подарить на 14 февраля любимому человеку – эмоции и впечатления

Все мы люди и для многих из нас нет ничего важнее, чем любовь, эмоции и время, проведенное вместе.

Для того, чтобы День влюбленных запомнился вашей паре навсегда, можно:

  • отправиться в маленькое путешествие
  • приготовить ужин в красивом месте
  • записать видео-поздравление
  • подарить билеты в кино или боулинг
  • посетить дегустацию вин или гончарный мастер-класс
  • приобрести настольную игру для двоих и вместе провести вечер
  • отведать вдвоем экстремальный вид отдыха
  • придумать друг другу квест в день святого валентина

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