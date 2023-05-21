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Не за 2 часа, а за 7 минут: как быстро сварить буряк

Сергей Кущ
21 мая 2023, 02:35
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Обычно на варку буряка уходить очень много времени, но зная небольшие хитрости, это не займет у вас несколько минут.
Как быстро сварить буряк
Как быстро сварить буряк / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Буряк - это вкусный и питательный овощ, который можно использовать во множестве блюд. Если у вас есть ограниченное время, но вы хотите приготовить свежий и вкусный буряк, мы предлагаем вам 4 легких способа быстрой варки.

Скороварка

Очистите и нарежьте буряк на кусочки или ломтики. Поместите их в скороварку вместе с небольшим количеством воды. Закройте крышку и установите таймер на 10-15 минут в зависимости от размера кусочков. Когда время истечет, освободите давление и проверьте мягкость свеклы.

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Пароварка

Если у вас есть пароварка, то это прекрасный способ сохранить питательность и приготовить буряк быстро. Нарежьте буряк на кусочки или ломтики и поместите в пароварку. Запустите процесс парения и готовьте буряк в течение 15-20 минут или до мягкости. Проверьте его готовность, проткнув вилкой - она должна легко проникать в буряк.

5-7 минут в микроволновке

Сначала вымойте буряк и удалите верхушку и корни. Затем заверните его в микроволновую пленку или поместите в специальную емкость для использования в микроволновой печи.

Продолжайте готовить буряк на высокой мощности в течение 5-7 минут или до мягкости овоща. Проверьте готовность, проткнув буряк вилкой - она должна проникать легко.

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