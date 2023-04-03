Не WelCome: что на самом деле означают буквы WC на двери туалета

Большинство людей привыкли к этому обозначению на дверях туалета, однако не догадываются, что в этих буквах на самом деле зашифровано.

Не все знают, что на самом деле означают буквы WC на двери туалета/ ua.depositphotos.com, unsplash.com

К загадочным буквам WC на дверях туалета привыкли уже практически все. Такие же буквы часто используют на указателях, как пройти в уборную, в общественных местах. Однако мало кто точно знает, что означает WC на туалете и как эти буквы расшифровываются.

В народе даже появилась шутка о том, что эти буквы могут означать WelCome (с англ. "добро пожаловать"). На самом деле это сокращение происходит от фразы на английском языке water closet. Такое обозначение применяли к туалетным комнатам, в которых была предусмотрена возможность слива водой. Слово closet в таком случае обозначает "небольшое закрытое помещение".

Интересно, что такое сокращенное обозначение из двух букв прижилось не только в англоязычных странах, но и во многих других государствах по всему миру.

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Однако в некоторых местах уже частично отходят от традиции обозначать уборную именно буквами WC, а вместо них оставляют на дверях надписи lady's room (комната для женщин) и men's room (комната для мужчин). Американцы также для обозначения этого помещения часто используют слово restroom, а когда речь идет об уборной в отеле, то может использоваться обозначение lavatory.

Также сейчас во многих случаях на дверях туалета пишут букву W (от англ. woman – женщина), если это женская гардеробная, и букву M (с англ. men – мужчина), если это туалет для мужчин.

Ранее сообщалось, что ребус на дверях туалета в Австралии завел пользователей сети в ступор. Мужчина из Сиднея опубликовал в сети фотографию загадки, которая висела в туалете в одном из местных пабов. Пользователи сети пытались разгадать, что это значит, но когда узнали разгадку, то были разочарованы.

Также ранее Главред рассказывал, почему в советских квартирах было окно в туалете. В старых квартирах СССР и особенно в сталинских зданиях можно заметить интересную особенность – окно в туалете или в ванной комнате. Такое окно имеет свою историю и практическое значение.

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