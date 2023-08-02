Не всем жилось хорошо: 6 вещей, которые были под запретом в СССР

Советский Союз оставил след в истории множеством запретов и ограничений, затронув различные аспекты жизни граждан.
Хоть и бытует мнение, что в СССР жилось хорошо, но так было далеко не у всех. Мы расскажем, какие вещи были запрещены в СССР.
Свобода слова и выражения мнения
Власти строго контролировали медиа и информационные ресурсы, что ограничивало свободу слова и возможность выражения неконформистских или критических мнений.
Приватная собственность
Основные средства производства принадлежали государству, что ограничивало частную собственность и предпринимательство.
Почему в СССР не выпускали за границу?
Если сейчас каждый из нас может поехать почти в любую страну мира, то тогда путешествия за границу были строго контролируемыми, требовалось специальное разрешение. Также многие граждане сталкивались с трудностями при попытке эмиграции.
Материалы и информация из-за рубежа
Импорт и распространение иностранной литературы, музыки, фильмов и других культурных продуктов были ограничены.
Политическая деятельность и активизм
Независимые политические действия и активизм, выходящие за пределы утвержденных государством организаций, могли вести к репрессиям.
Критика власти
Открытая критика власти или системы могла привести к серьезным последствиям, включая аресты и увольнения.
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