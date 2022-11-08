Не влезаете в джинсы - не проблема: 5 способов растянуть их до нужного размера

Как растянуть джинсы до нужного размера / pixabay.com

Бывает, что после неправильной стирки или длительного лежания в шкафу змейка на джинсах предательски не сходится. Покупать новые штаны или идти в ателье спешить не стоит, поскольку существуют способы, с помощью которых можно легко решить проблему.

Поможет вода

Сначала нужно определиться с областью на изделии, которую нужно растянуть. Обычно таких областей три или четыре: бедра, ягодицы, талия и икры. Далее, выбранные участки обрызгиваются обычной водой и растягиваются в ширину.

Обрызгивать изделие следует из пульверизатора и только теплой водой. Нужная область должна быть мокрой насквозь. Если растягиваем область бедер, становимся одной ногой на часть около кармана. Берем в руки противоположную часть изделия в области бедер и тянем на себя. Натягивание изделия совершаем приблизительно 10 раз мягкими движениями.

Можно надеть изделие и обрызгивать его водой на себе. Выбранные участки должны быть мокрыми с обеих сторон. Перед процессом растягивания изделие можно замерить, можно даже на себе, для сравнения с параметрами после совершения процедуры. После смачивания изделия, его можно снять и растягивать участки в разные стороны уже на твердой плоской поверхности. Окончательные данные измеряются после полного высыхания.

Растягиваем джинсы вдоль

В случае недостаточной длины изделия, можно попробовать растянуть штанины вдоль внутреннего шва ниже колена. Если есть потертости или дыры (это могут быть декоративные дыры или дыры, которые появились со временем), не стоит растягивать джинсы в этих областях, т. к. изделие может порваться

При растягивании намочите выбранную область водой с внешней и внутренней стороны. Станьте ногой на сухую часть джинсов, т.е. выше колена. Мягко тяните штанину на себя около 10 раз.

Подойдут средства для растяжки обуви

Профессиональные средства для растяжки обуви подойдут и для растягивания джинсов. Средство наносится по всей длине швов. Далее, мягко натягивайте вещь в противоположные стороны также по длине швов. Если появился результат, нанесите средство на штанины и повторите процедуру.

Чтобы не переусердствовать, в процессе работы рекомендуется постоянно замерять длины штанин и сравнивать их между собой. Если необходимо растянуть длину только на один размер, растяните джинсы на один-два сантиметра и примерьте.

Вымачивание

Набираем ванную теплой водой. Надеваем джинсы.

Опускаемся в джинсах в набранную ванну. Способ не подходит лишь в тех случаях, когда изделие невозможно надеть по причине его чересчур малого размера.

В ванную можно добавить пену, которая поможет смягчить вещь. Нельзя применять моющие средства, они могут вызвать раздражения на коже.

Просидеть в таком положении нужно около 15 минут. Уже за это время изделие немного растянется и станет свободнее. Далее, легкими движениями растягиваем ткань вещи на протяжении еще 10 минут.

Для усиления эффекта растягивания, а также во избежание окрашивания тела перед процедурой можно нанести на ноги питательный крем (не на масляной основе).

Спускаем воду из ванны, но не выходим из нее. Ткань должна немного стечь и обсохнуть. Кроме того, краситель может испачкать пол или коврик, поэтому подождите еще немного.

Далее, пересаживаемся на заранее подготовленную клеенку или полотенце. Выполняем физические упражнения для ног, чтобы еще лучше растянуть джинсы.

Остаемся на клеенке или полотенце до полного или частичного высыхания изделия для сохранения им нужного размера и формы. Запрещено сушить вещь искусственными источниками тепла.

Высыхание на сушилке также грозит вещи тем, что она снова сядет в размере. Поэтому если нетрудно, нужно дождаться полного высыхания на открытом пространстве, не снимая их с себя. Можно немного подсушить вещь полотенцем, но не более того.

Вам может быть интересно: