Не уживуться ни при каких обстоятельствах: знаки зодиака, которые не подходят друг другу

Ссоры, конфликты, непонимание, ревность частые спутники отношений между представителями этих знаков.

Знаки зодиака, которые не подходят друг другу / pixabay.com

Как ни крути, но есть люди, которые идеально подходят друг другу и создают прочные союзы на всю жизнь, а есть те, кто не может ужиться ни при каких обстоятельствах. Узнать подходит человек или нет, получиться создать с ним отношения или нет помогут знаки зодиака и их характеристики. Существуют знаки зодиака, которые не подходят друг другу.

Знаки зодиака, которые не подходят друг другу: 3 место

Представители этих двух знаков не смогут ужиться и даже создать дружеские отношения ни при каких обстоятельствах. Их лидерские качества, желание доказать свою правоту в любой ситуации постоянно сталкивают их лбами, а от ударов летят искры. Козерог и Овен – приземленность и упорство вступают в противоречие с активностью и любовью к риску. Стабильность Козерогов вызывает раздражение у активных и быстрых Овнов. Также препятствием становится страсть к приключениям и риску, которая присутствует у Овнов. Практичные Козероги, которые действуют по накатанной просто не приемлют такого.

Знаки зодиака, которые не подходят друг другу: 2 место

Любовь к эстетике, чувство собственности по отношению к партнеру с одной стороны и амбициозность, желание быть в центре внимания, а также все то же чувство собственности становятся поводом для ссор и непонимания. Телец и Лев не смогут ужиться вместе, они будут ревновать друг друга, заниматься перетягиванием одеяла внимания каждый на себя. Проявление амбиций каждого из них приведет только к конфликтам. Подливают масла в огонь желание Тельца и Льва доказать свою правоту в любой ситуации. Ни один из них не отдаст пальму первенства другому. Поэтому можно не надеяться на мир и покой в таких отношениях.

Знаки зодиака, которые не подходят друг другу: 1 место

Открытость и общительность, амбициозность и необходимость быть в центре внимания не совместимы с мягкостью, любовью и способностью идти на компромиссы. Поэтому в этой паре не будет спокойствия и тишины. Близнецы и Рыбы – это парочка, которая противоположна друг другу. Близнецы любят спонтанность, приключения и свободу, а Рыбам деликатны, мягки. Близнецы не всегда способны оценить черты, присущие партнеру, поэтому конфликты вспыхивают на ровном месте.

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