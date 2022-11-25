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Не уступает дизайнерскому и стоит копейки: как сделать новогодний венок своими руками

25 ноября 2022, 14:48

В Сети множество видеоинструкций как сделать новогодний венок. Мы собрали самые красивые и простые в создании.

Новогодний венок
Как сделать рождественский венок своими руками / скриншот YouTube

Новогодний венок - один из главных символов Нового года и Рождества. Цены на него в магазинах достигают тысяч гривен, поэтому разумно его сделать своими руками.

В Сети множество видеоинструкций, как сделать новогодний венок, ну а мы собрали самые красивые и простые в создании.

Новогодний венок из мишуры

Это самый простой и быстрый способ сделать новогоднее украшение.

Вам понадобится:

  • Объёмная основа из пенопласта или картона (о том, как сделать её своими руками, читайте ниже);
  • карандаш — опционально;
  • широкая мишура;
  • канцелярские булавки или скотч;
  • ткань — опционально;
  • клеевой пистолет, леска или нитки — опционально;
  • любые новогодние украшения — опционально.

Как делать

Если у вас нет подходящей основы, вырежьте кольцо из плотного картона. Если хотите сделать свою заготовку объёмной, приклейте к ней бумагу или плёнку.

Намотайте сверху мишуру и закрепите её булавками или скотчем. Если боитесь, что будет видна основа, следует обвить её подходящей по цвету тканью.

С помощью клея, лески или ниток можно украсить венок ёлочными игрушками, шишками, лентами или другими элементами декора. Основой может послужить и тонкая вешалка.

Новогодний венок из ёлочных шаров

Вам понадобится:

  • Тонкая вешалка;
  • ёлочные шары;
  • лента подходящего цвета.

Как делать

Вешалку нужно согнуть, сформировав кольцо. Затем верхнюю часть проволоки следует расплести.

Наденьте на вешалку много ёлочных шариков и закрепите сверху проволоку.

На крючке завяжите из ленты большой бант.

Можно разнообразить венок, добавив к нему искусственные хвойные ветки с украшениями. Для этого с двух сторон от крючка оставьте немного места, не заполняя его шарами. Затем приклейте туда ветки, а уже на них — бант.

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Автор: Сергей Кущ
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