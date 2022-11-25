Не уступает дизайнерскому и стоит копейки: как сделать новогодний венок своими руками

В Сети множество видеоинструкций как сделать новогодний венок. Мы собрали самые красивые и простые в создании.
Новогодний венок - один из главных символов Нового года и Рождества. Цены на него в магазинах достигают тысяч гривен, поэтому разумно его сделать своими руками.
В Сети множество видеоинструкций, как сделать новогодний венок, ну а мы собрали самые красивые и простые в создании.
Новогодний венок из мишуры
Это самый простой и быстрый способ сделать новогоднее украшение.
Вам понадобится:
- Объёмная основа из пенопласта или картона (о том, как сделать её своими руками, читайте ниже);
- карандаш — опционально;
- широкая мишура;
- канцелярские булавки или скотч;
- ткань — опционально;
- клеевой пистолет, леска или нитки — опционально;
- любые новогодние украшения — опционально.
Как делать
Если у вас нет подходящей основы, вырежьте кольцо из плотного картона. Если хотите сделать свою заготовку объёмной, приклейте к ней бумагу или плёнку.
Намотайте сверху мишуру и закрепите её булавками или скотчем. Если боитесь, что будет видна основа, следует обвить её подходящей по цвету тканью.
С помощью клея, лески или ниток можно украсить венок ёлочными игрушками, шишками, лентами или другими элементами декора. Основой может послужить и тонкая вешалка.
Новогодний венок из ёлочных шаров
Вам понадобится:
- Тонкая вешалка;
- ёлочные шары;
- лента подходящего цвета.
Как делать
Вешалку нужно согнуть, сформировав кольцо. Затем верхнюю часть проволоки следует расплести.
Наденьте на вешалку много ёлочных шариков и закрепите сверху проволоку.
На крючке завяжите из ленты большой бант.
Можно разнообразить венок, добавив к нему искусственные хвойные ветки с украшениями. Для этого с двух сторон от крючка оставьте немного места, не заполняя его шарами. Затем приклейте туда ветки, а уже на них — бант.
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