Не уксус и не лимонная кислота: домашнее средство идеально отмоет чайник до блеска

Как отмыть чайник огуречным рассолом / Коллаж фото ua.depositphotos.com

В каждом доме рано или поздно хозяйки сталкиваются с проблемой накипи в чайники. Чаще всего эта неприятность появляется, если используется нефильтрованная вода из-под крана. Ведь именно такая вода является достаточно жесткой, в ней может содержаться ржавчина из старых труб и даже грязь.

Многие покупают специальные моющие средства и жесткие губки, которыми стараются оттереть накипь. Кто-то использует уксус или лимонную кислоту.

Но оказывается, что есть одно секретное средство, которое не стоит ни копейки. Это то средство, которые многие хозяйки просто выливают в раковину или туалет. Но оказывается, что его можно использовать с невероятной пользой.

Хозяйки признались, что лучше уксуса, лимонной кислоты и магазинных моющих средств с накипью на чайнике может справиться обычный огуречный рассол. Да-да, вы все правильно поняли, именно рассол сможет легко поспособствовать тому, что накипь просо сама отлипнет от вашего чайника.

Как правильно использовать это средство

Вам необходимо налить огуречный рассол в чайник и хорошенько его прокипятить. Если у вас чайник, который греется от плиты, то лучше кипятить это все в течение 30 минут. Если у вас электрочайник, то вы сами сможете раз за разом включать его, если эффекта от одного или двух кипячений будет недостаточно.

После этого рассол нужно будет вылить, а чайник хорошенько промыть проточной водой.

Вас также заинтересует: