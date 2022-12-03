Не уксус и не лимонная кислота: домашнее средство идеально отмоет чайник до блеска

Хозяйки рассказала о бесплатном средстве, которое отмоет чайник от накипи. Он будет блестеть как новый.
В каждом доме рано или поздно хозяйки сталкиваются с проблемой накипи в чайники. Чаще всего эта неприятность появляется, если используется нефильтрованная вода из-под крана. Ведь именно такая вода является достаточно жесткой, в ней может содержаться ржавчина из старых труб и даже грязь.
Многие покупают специальные моющие средства и жесткие губки, которыми стараются оттереть накипь. Кто-то использует уксус или лимонную кислоту.
Но оказывается, что есть одно секретное средство, которое не стоит ни копейки. Это то средство, которые многие хозяйки просто выливают в раковину или туалет. Но оказывается, что его можно использовать с невероятной пользой.
Хозяйки признались, что лучше уксуса, лимонной кислоты и магазинных моющих средств с накипью на чайнике может справиться обычный огуречный рассол. Да-да, вы все правильно поняли, именно рассол сможет легко поспособствовать тому, что накипь просо сама отлипнет от вашего чайника.
Как правильно использовать это средство
Вам необходимо налить огуречный рассол в чайник и хорошенько его прокипятить. Если у вас чайник, который греется от плиты, то лучше кипятить это все в течение 30 минут. Если у вас электрочайник, то вы сами сможете раз за разом включать его, если эффекта от одного или двух кипячений будет недостаточно.
После этого рассол нужно будет вылить, а чайник хорошенько промыть проточной водой.
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