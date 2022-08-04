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Не трогай меня: 4 самых нервных знака гороскопа

4 августа 2022, 15:18

С кем из знаков лучше не вступать в перепалки.

Гороскоп август 2022
Гороскоп на август 2022 - знаки с непростым характером / ua.depositphotos.com/

Четыре представителя зодиакального круга не отличаются кротким и спокойным нравом. Они могут раздуть из мухи слона за считанные минуты. Эти люди не могут похвастаться крепкой нервной системой, их постоянно что-то выводит из себя.

О том, кто из знаков станет верным и заботливым супругом, читайте в материале: Проживете душа в душу: 3 знака зодиака – идеальные партнеры для брака.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым сложно держать эмоции в узде. Они заводятся с полуоборота и склонны выплескивать свое раздражение на окружающих.

Овен

Рожденные под покровительством Марса, Овны – самые агрессивные знаки гороскопа. Горячий нрав этих людей часто становится источником проблем. Они совершенно не умеют держать себя в руках и контролировать эмоции. Они вспыхивают как спички, но отходят долго. Овны никогда не признают свои ошибки и стоят на своем до последнего.

Лев

Огненные горделивые Львы никогда не начнут ссору, если на то нет серьезных причин. Их мало беспокоит происходящее вокруг, но если кто-то решится посягнуть на их авторитет и попытаться подвинуть с пьедестала, сила гнева этих людей будет страшна. Львы не упустят возможности отомстить, тщательно продумывая как бы насолить своим недругам посильнее.

Стрелец

Стрельцам очень сложно держать свои эмоции под контролем. Любая мелочь может вызывать чувство раздражения. Представители знака лишены тактичности и не особо готовы идти на компромиссы. Ссора с такими людьми, то еще испытание, они не потерпят, чтобы люди усомнились в их достоинствах.

Рыбы

Чувствительные и эмоциональные Рыбы, довольно ранимые натуры, которые легко могут впасть в меланхолию и депрессию. Они склонны тревожиться и волноваться по пустякам, накручивая себя до предела. Такие перепады настроения могут быть передаваться окружающим, Рыбы совсем не умеют сохранять самообладание.

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